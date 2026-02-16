Iran pręży muskuły przed negocjacjami z USA. "Szybka reakcja na spiski"
Irańska marynarka wojenna przeprowadziła manewry w Cieśninie Ormuz. Teheran informuje o sprawdzaniu gotowości sił morskich oraz scenariuszy "kontrwojskowych". Tymczasem we wtorek w Genewie mają spotkać się przedstawiciele władz Iranu i USA, by omówić odnowienie porozumienia nuklearnego.
W skrócie
- Irańska marynarka wojenna przeprowadziła manewry w Cieśninie Ormuz, sprawdzając gotowość sił oraz "scenariusze kontrwojskowe".
- Manewry te mają miejsce w strategicznym regionie, przez który codziennie przepływa 15 tankowców transportujących ropę naftową.
- Ćwiczenia odbywają się dzień przed spotkaniem delegacji Iranu i USA w Genewie, podczas którego ma być omawiane odnowienie porozumienia nuklearnego.
O ćwiczeniach w Cieśninie Ormuz informuje półoficjalna agencja Tasnim. W morze wyszły okręty i jednostki powietrzne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jak podkreślono w komunikacie, manewry "Inteligenta kontrola nad Cieśniną Ormuz" odbywają się w "strategicznym obszarze".
Zgadnie z dostępnym publicznie oświadczeniem, w ramach ćwiczeń zbadano gotowość jednostek morskich, sprawdzono plany bezpieczeństwa oraz "scenariusze działań kontrwojskowych w obliczu możliwych zagrożeń bezpieczeństwa" w rejonie cieśniny.
Manewry mają również zawierać element "inteligentnego wykorzystania geopolitycznej przewagi Iranu" w Zatoce Perskiej i Omańskiej. Tasnim opublikowała nagranie, na którym widać manewrowanie okrętów wojennych i śmigłowców w rejonie morza.
Iran prowadzi manewry w kluczowym miejscu
Cieśnina Ormuz łączy obie zatoki. W najwęższym miejscu ma 54 kilometry szerokości. Jest ważna, ponieważ to jedyny szlak morski pozwalający na transport ropy naftowej z Zatoki Perskiej. Średnio przepływa tam 15 tankowców dziennie.
Tasnim wskazuje również, że ćwiczenia są odpowiedzią na wydarzenie na arenie międzynarodowej.
"Szybka, zdecydowana i wszechstronna reakcja sił operacyjnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na spiski przeciwko bezpieczeństwu na arenie morskiej znajduje się w centrum działań wywiadowczych i ćwiczeń operacyjnych jednostek rozmieszczonych w ramach ćwiczeń wojskowych" - czytamy w komunikacie agencji.
Pokaz siły przed negocjacjami z USA
Manewry w Cieśninie Ormuz odbywają się dzień przed negocjacjami irańsko-amerykańskimi. Przedstawiciele obu państw we wtorek mają spotkać się w Genewie, gdzie zgodnie z zapowiedziami omówią odnowienie porozumienia nuklearnego.
Stany Zjednoczone będą reprezentować Steve Witkoff i Jared Kushner, o czym poinformował szef Departamentu Stanu USA Marco Rubio. W 2018 roku z porozumeinia nuklearnego wycofał się prezydent Donald Trump. Porozumienie znosiło sankcje na Iran i jednocześnie ograniczało irański program jądrowy. W związku z polityką Teheranu Trump przywrócił wówczas sankcje gospodarcze na Iran.
W ostatnim czasie, w związku z protestami w Iranie oraz napięciami na Bliskim Wschodzie, USA zwiększyły swoją obecność sił morskich w regionie.