W skrócie Iran potwierdził śmierć komandora Alirezy Tangsiriego, dowódcy marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Izraelskie Siły Zbrojne podały, że Tangsiri dowodził blokadą Cieśniny Ormuz i koordynował ataki na tankowce oraz statki handlowe.

Tangsiri został sklasyfikowany przez Departament Skarbu USA jako "specjalnie wyznaczony globalny terrorysta" i objęty sankcjami w 2019 i 2024 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał w oświadczeniu, że komandor Alireza Tangsiri zmarł w wyniku odniesienia poważnych obrażeń - podał Reuters.

O śmierci Tangsiriego w czwartek informował minister obrony Izraela Izrael Katz.

"W precyzyjnej i zabójczej operacji Siły Obronne Izraela wyeliminowały dowódcę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Tangsiriego, wraz z wyższymi rangą oficerami dowództwa marynarki wojennej" - przekazał Katz.

Według komunikatu, opublikowanego przez IDF, to Alireza Tangsiri miał dowodzić siłami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej podczas blokady Cieśniny Ormuz.

"Podczas operacji 'Ryczący Lew' prowadził działania, mające na celu zamknięcie Cieśniny Ormuz i nadzorował terroryzm morski, wymierzony przeciwko państwom Bliskiego Wschodu, a także infrastrukturze energetycznej USA i innych narodów" - podało IDF w komunikacie.

Według informacji, przekazanych przez Izrael, dowódca od wielu lat koordynował ataki na tankowce i statki handlowe i "stanowił centralną postać, zagrażającą żegludze morskiej i wolności handlu w cieśninie Ormuz".

"Globalny terrorysta" Alireza Tangsiri. Izrael: Dowodził blokadą Cieśniny Ormuz

W 2019 r. Alireza Tangsiri został sklasyfikowany przez Departament Skarbu USA jako "specjalnie wyznaczony globalny terrorysta", objęty sankcjami, zamrożone zostały także jego aktywa na zachodnich kontach.

Według SUA oprócz dowodzenia flotą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Tangsiri zasiadał także w zarządzie irańskiej spółki Paravar Pars, zajmującej się produkcją dronów bojowych. W związku z tym w 2024 r. został objęty kolejnymi sankcjami USA.

Źródło: Reuters

