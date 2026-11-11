W skrócie Iran ujawnił istnienie nowego podziemnego kompleksu rakietowego, w którym przechowywane są pociski balistyczne, manewrujące oraz wyrzutnie Korpusu Strażników Rewolucji.

Według ustaleń agencji Bloomberg, Iran mimo zniszczeń wojennych produkuje około 50 rakiet balistycznych miesięcznie i dysponuje obecnie zapasem 1700 takich pocisków.

Od 28 lutego Iran wystrzelił ponad 4900 dronów Shahed i 2200 rakiet balistycznych, co zmusiło sojuszników do masowego użycia systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

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Iran zaprezentował nowe podziemne "miasto rakietowe", w którym przechowywane są pociski balistyczne, manewrujące oraz wyrzutnie. O ujawnieniu obiektu przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformowała w środę irańska agencja Tasnim, na którą powołuje się portal Times of Israel.

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Nie podano dokładnej lokalizacji kompleksu ani liczby zgromadzonych w nim pocisków. Prezentacja nastąpiła w czasie, gdy pojawiają się nowe doniesienia o zdolnościach militarnych Teheranu po wojnie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Według informacji agencji Bloomberg, Iran utrzymał zdolność do produkcji rakiet balistycznych pomimo poważnych zniszczeń swojego przemysłu zbrojeniowego. Oznacza to, że irańskie władze mogą przynajmniej częściowo odbudowywać arsenał wykorzystywany podczas wcześniejszych działań wojennych.

Iran odbudowuje arsenał. Bloomberg ujawnia dane wywiadowcze

Jak przekazał Bloomberg, powołując się na zachodniego urzędnika zaznajomionego z ustaleniami wywiadu, Iran dysponuje obecnie około 1700 rakietami balistycznymi.

Teheran ma produkować około 50 takich pocisków miesięcznie. To mniej więcej połowa poziomu produkcji sprzed wojny z USA i Izraelem.

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Dane te wskazują, że mimo wielomiesięcznych bombardowań irański przemysł zbrojeniowy nie utracił całkowicie swoich możliwości. Zachowana infrastruktura pozwala na stopniowe uzupełnianie zapasów, a tym samym utrzymywanie zdolności do przeprowadzenia ataków odwetowych w przypadku wznowienia walk.

Według Bloomberga od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków 28 lutego Iran wystrzelił ponad 4900 dronów Shahed i co najmniej 2200 rakiet balistycznych.

Podziemne "miasto rakietowe". Iran chce chronić produkcję przed atakami

Informacje o stanie irańskiego arsenału zbiegły się z prezentacją podziemnego kompleksu wojskowego.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej już wcześniej zapowiadał przeniesienie wszystkich zakładów produkujących rakiety i drony pod ziemię.

Celem tego przedsięwzięcia ma być zabezpieczenie infrastruktury zbrojeniowej przed ewentualnymi kolejnymi nalotami Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Istotnym elementem wojny pozostawało również zużycie zachodnich środków obrony przeciwlotniczej.

Jak wylicza Bloomberg, do odpierania irańskich kontrataków na amerykańskie siły i ich sojuszników na Bliskim Wschodzie wykorzystano co najmniej 1000 pocisków przechwytujących systemu Patriot.

Skalę zużycia amerykańskiego uzbrojenia pokazują również doniesienia dotyczące obrony bazy wojskowej w Jordanii, otwiera się w nowym oknie. Podczas odpierania jednego z ataków Stany Zjednoczone miały wystrzelić w ciągu jednej nocy ponad 60 pocisków przechwytujących Patriot.

Dla porównania roczna produkcja tych pocisków wynosi około 650 sztuk, a koszt jednego szacowany jest na około 4 mln dolarów.



