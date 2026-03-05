Iran po raz pierwszy użył nowej broni. Może zaszkodzić przeciwnikom
Iran po raz pierwszy użył szybkiego drona kamikadze Hadid-110 - przekazały media. Z dostępnych informacji wynika, że maszyna może "poważnie skomplikować" działania obrony powietrznej Izraela, Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z Bliskiego Wschodu. Nowy dron ma bowiem konstrukcję zmniejszającą jego przekrój radarowy. To jednak nie koniec jego atutów.
W skrócie
- Iran po raz pierwszy użył szybkiego drona kamikadze Hadid-110 w atakach przeciwko siłom Stanów Zjednoczonych i Izraela.
- Nowy dron charakteryzuje się konstrukcją zmniejszającą przekrój radarowy oraz prędkością ponad 510 km/h, co utrudnia działanie obrony powietrznej.
- Hadid-110 ma pułap powyżej 9 km, możliwość przenoszenia 30-kilogramowej głowicy i został przetestowany podczas ćwiczeń Sahand-2025.
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej po raz pierwszy użył szybkiego drona kamikadze Hadid-110, znanego również jako Dalahu, w atakach przeciwko siłom Stanów Zjednoczonych i Izraela.
Iran użył nowego drona. Ma dotrzeć do bardziej wrażliwych celów
Nowy, osiągający prędkość ponad 510 km na godzinę dron może - w opinii branżowego portalu ArmyrRecognition z siedzibą w Belgii - poważnie skomplikować działania obrony powietrznej Izraela, Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników z Bliskiego Wschodu.
Iran od kilku dni wysyła bowiem duże liczby wolnych dronów Shahed, aby zająć radary i pociski przechwytujące siły USA i Izraela, a następnie posyła do walki szybsze modele Hadid-110, które wykorzystują luki w obronie, aby dotrzeć do bardziej wrażliwych celów, takich jak centra dowodzenia, instalacje radarowe czy składy amunicji.
Dziennik "Teheran Times" ujawnił ponadto, że dron Hadid-110 ma konstrukcję zmniejszającą jego przekrój radarowy, co czyni go podobnym do samolotów stealth.
Atutem tych nowych dronów jest nie tylko prędkość, ale również pułap sięgający ponad dziewięciu km i możliwość przenoszenia głowic ważących 30 kg.
Wojna w Iranie. USA zapewniają o malejących możliwościach Teheranu
Przypomnijmy, że od soboty Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą ataki na wybrane cele wojskowe w Iranie w ramach wspólnej kampanii, której Izrael nadał kryptonim "Ryczący Lew", a Stany Zjednoczone - "Epicka Furia". W odpowiedzi Teheran prowadzi ataki odwetowe pod kryptonimem "Prawdziwa Obietnica IV".
USA utrzymują, że "możliwość oddziaływania reżimu irańskiego na siły zbrojne USA i partnerów regionalnych gwałtownie maleje, podczas gdy amerykańska siła bojowa stale rośnie".
Wspomniany Hadid-110 został po raz pierwszy przetestowany podczas ubiegłorocznych ćwiczeń antyterrorystycznych "Sahand-2025", przeprowadzonych przez kraje zrzeszone w Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w irańskiej prowincji Azerbejdżan Wschodni.