W skrócie Wysoki rangą urzędnik irański ostrzegł, że każda ingerencja USA w cieśninie Ormuz zostanie uznana za naruszenie rozejmu.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie operacji eskortowania statków przez cieśninę Ormuz w ramach "Projektu Wolność".

Brytyjska agencja UKMTO poinformowała, że tankowiec w cieśninie Ormuz został trafiony przez nieznane pociski.

"Jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni" - napisał Ebrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie, na platformie X.

"Cieśnina Ormuz i Zatoka Perska nie będą zarządzane poprzez urojeniowe wpisy Trumpa! Nikt nie uwierzy w scenariusze obwiniania" - dodał.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz "dla dobra Iranu, Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych". Operacja nazwana "Projekt Wolność" ma ruszyć w poniedziałek. W przypadku jakichkolwiek przeszkód w realizacji inicjatywy Trump zagroził podjęciem zdecydowanych działań.

Trump w niedzielę zaznaczał również, że jego przedstawiciele prowadzą "bardzo pozytywne" rozmowy z Iranem, mimo że jeszcze dzień wcześniej odrzucał najnowszą propozycję pokojową Teheranu.

Cieśnina Ormuz zablokowana. Trump zapowiada "Projekt Wolność"

Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa od 28 lutego, powodując największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Od początku konfliktu Iran niemal całkowicie blokuje cieśninę Ormuz, przez co gwałtownie wzrosły ceny ropy naftowej na świecie.

USA prowadzą własną blokadę irańskich portów. Od 8 kwietnia trwa zawieszenie broni, ale rokowania o trwałym zakończeniu konfliktu nie przyniosły rezultatów.

Brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO zaznacza, że sytuacja bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz pozostaje krytyczna. W niedzielę organizacja poinformowała, że tankowiec znajdujący się w cieśninie u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich został trafiony przez "nieznane pociski".

