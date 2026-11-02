W skrócie Rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia ostrzegł, że ewentualna wojna z USA mogłaby trwać dłużej niż poprzedni konflikt, a prezydent USA nie dyktowałby warunków zakończenia.

Według portalu Axios premier Izraela Binjamin Netanjahu miał naciskać na Donalda Trumpa, aby ten po wyborach niezwłocznie wznowił ataki na Iran.

Ajatollah Modżtaba Chamenei w pisemnym orędziu ostrzegł przed konfliktem bez ograniczeń geograficznych, w którym Iran mógłby zadawać straty USA w wielu regionach.

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Nad Bliskim Wschodem wciąż wisi widmo powrotu do pełnej eskalacji w wojnie USA z Iranem. Scenariusz ten - według doniesień mediów - może ziścić się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych. A te już we wtorek.

Teheran stara się odstraszyć USA, ostrzegając, że ewentualna nowa faza wojny może trwać dłużej niż poprzednia runda walk - relacjonuje AFP. Wcześniej Trump deklarował w kontekście Iranu, że musi zająć się kolejnymi celami w tym kraju.

W międzyczasie podejmowano kolejne dyplomatyczne próby, by ustabilizować sytuację i doprowadzić do stabilnego rozejmu, jednak bez efektów.

Iran ostrzega USA. Donald Trump "nie byłby w stanie"

- Ewentualna wojna w przyszłości mogłaby trwać dłużej niż poprzedni konflikt, a prezydent USA nie byłby w stanie dyktować warunków jej zakończenia i terminu - powiedział rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia, którego cytowała tamtejsza telewizja państwowa.

Ostrzeżenie wydano po tym, jak media w USA poinformowały o rozmowie Donalda Trumpa z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Tematem ich rozmowy miało być właśnie to, czy i kiedy należy zintensyfikować działania wobec Iranu.

Z doniesień Axios wynika, że Netanjahu naciskał na Trumpa, by ten po wyborach niezwłocznie wrócił do ataków na Iran. Z kolei prezydent USA stał na stanowisku, by poczekać, czy trwające rozmowy przełożą się na efekty. Izraelskie źródło mówiło Axios o rozmowie "trudnej", z kolei amerykańskie o "bezpośredniej".

Iran ostrzega USA przed atakiem. Zapowiadają wielki odwet

Wcześniej Amerykanów ostrzegał też ajatollah Modżtaba Chamenei w pisemnym orędziu. Mówił on o ogromnym konflikcie, który nie miałby ograniczeń geograficznych. "Wyznaczono ogromny teatr działań, gdzie można wrogowi zadawać straty" - brzmi fragment.

- Mamy nadzieję, że druga strona wybierze dyplomację, wykazując się rozsądkiem - mówił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi.

Napięcie panuje w całym regionie. AFP przywołuje słowa doradcy dyplomatycznego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwara Gargasha, który stwierdził, że liczą na dyplomatyczny przełom, ale szykują się na najgorsze.

Źródło: AFP



