Bliski Wschód

Bliski Wschód

Iran ostrzega USA, pierwszy taki przekaz. "Prezydent nie będzie w stanie"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

Nowa faza wojny USA z Iranem wisi na włosku, kraje w regionie szykują się na najgorsze. Teheran ostrzega Donalda Trumpa, wskazując, że jeśli dojdzie do bombardowań, ten straci nad bitwą kontrolę. Irańczycy mają wybrane cele odwetowe i grzmią o potężnym teatrze działań. Tymczasem Trump jest kuszony, by jak najszybciej wznowić uderzenia.

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Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi i prezydent USA Donald Trump na tle eksplozji
USA planują wznowienie wojny z Iranem? Teheran przestrzega Donalda TrumpaJALAA MAREY / AFP | Sayed Hassan | Alex Wong Getty Images

W skrócie

  • Rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia ostrzegł, że ewentualna wojna z USA mogłaby trwać dłużej niż poprzedni konflikt, a prezydent USA nie dyktowałby warunków zakończenia.
  • Według portalu Axios premier Izraela Binjamin Netanjahu miał naciskać na Donalda Trumpa, aby ten po wyborach niezwłocznie wznowił ataki na Iran.
  • Ajatollah Modżtaba Chamenei w pisemnym orędziu ostrzegł przed konfliktem bez ograniczeń geograficznych, w którym Iran mógłby zadawać straty USA w wielu regionach.
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Nad Bliskim Wschodem wciąż wisi widmo powrotu do pełnej eskalacji w wojnie USA z Iranem. Scenariusz ten - według doniesień mediów - może ziścić się po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych. A te już we wtorek.

Teheran stara się odstraszyć USA, ostrzegając, że ewentualna nowa faza wojny może trwać dłużej niż poprzednia runda walk - relacjonuje AFP. Wcześniej Trump deklarował w kontekście Iranu, że musi zająć się kolejnymi celami w tym kraju.

W międzyczasie podejmowano kolejne dyplomatyczne próby, by ustabilizować sytuację i doprowadzić do stabilnego rozejmu, jednak bez efektów.

Iran ostrzega USA. Donald Trump "nie byłby w stanie"

- Ewentualna wojna w przyszłości mogłaby trwać dłużej niż poprzedni konflikt, a prezydent USA nie byłby w stanie dyktować warunków jej zakończenia i terminu - powiedział rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia, którego cytowała tamtejsza telewizja państwowa.

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Ostrzeżenie wydano po tym, jak media w USA poinformowały o rozmowie Donalda Trumpa z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Tematem ich rozmowy miało być właśnie to, czy i kiedy należy zintensyfikować działania wobec Iranu.

Z doniesień Axios wynika, że Netanjahu naciskał na Trumpa, by ten po wyborach niezwłocznie wrócił do ataków na Iran. Z kolei prezydent USA stał na stanowisku, by poczekać, czy trwające rozmowy przełożą się na efekty. Izraelskie źródło mówiło Axios o rozmowie "trudnej", z kolei amerykańskie o "bezpośredniej".

Iran ostrzega USA przed atakiem. Zapowiadają wielki odwet

Wcześniej Amerykanów ostrzegał też ajatollah Modżtaba Chamenei w pisemnym orędziu. Mówił on o ogromnym konflikcie, który nie miałby ograniczeń geograficznych. "Wyznaczono ogromny teatr działań, gdzie można wrogowi zadawać straty" - brzmi fragment.

- Mamy nadzieję, że druga strona wybierze dyplomację, wykazując się rozsądkiem - mówił szef MSZ Iranu Abbas Aragczi.

Napięcie panuje w całym regionie. AFP przywołuje słowa doradcy dyplomatycznego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Anwara Gargasha, który stwierdził, że liczą na dyplomatyczny przełom, ale szykują się na najgorsze.

Źródło: AFP

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