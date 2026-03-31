W skrócie Stały przedstawiciel Iranu przy ONZ oskarżył Ukrainę o współudział i wsparcie operacyjne w działaniach USA i Izraela wobec Iranu.

W liście do sekretarza generalnego ONZ wskazano, że Ukraina wysłała doradców i sprzęt na Bliski Wschód oraz zapewnia szkolenia związane z dronami.

W ocenie irańskiego dyplomaty działania Ukrainy są sprzeczne z prawem międzynarodowym i wymagają wyciągnięcia konsekwencji.

Amir Saeid Iravani, stały przedstawiciel Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, przekazał sekretarzowi generalnemu Antonio Guterresowi list, który stanowi reakcję na wystąpienie Andrija Melnyka, ukraińskiego odpowiednika. Melnyk 23 marca wystąpił na forum ONZ z oskarżeniami pod adresem Iranu dotyczącymi m.in. współpracy z Federacją Rosyjską.

Irański dyplomata nie tylko odparł oskarżenia, ale oskarżył Ukrainę o współudział i współodpowiedzialność za ataki przeprowadzane przez Izrael i USA od końca lutego.

"W swoim oświadczeniu przedstawiciel Ukrainy złożył głęboko niepokojące i wyraźne przyznanie się do bezpośredniego zaangażowania jego kraju w ułatwianie aktów agresji przeciwko Islamskiej Republice Iranu" - przekazał Iravani

"Przyznał on, że 'w pierwszych dniach Ukraina rozmieściła setki ekspertów', aby przeciwdziałać przyrodzonemu prawu Iranu do samoobrony" - zaznaczył dyplomata.

Iran oskarża Ukrainę o współudział w atakach

W ocenie Iravaniego przedstawiciel Ukrainy sam przyznał, mówiąc o ukraińskich doradcach na Bliskim Wschodzie, że Kijów zapewnia "materialne i operacyjne wsparcie" dla operacji, prowadzonych przez USA i Izrael.

"Ukraina ponosi odpowiedzialność międzynarodową na mocy prawa międzynarodowego za pomoc lub współudział w popełnieniu międzynarodowego czynu niedozwolonego" - przekazał dyplomata, stwierdzając, że "bezprawne działania Ukrainy są równoznaczne ze współudziałem w akcie agresji".

"Próba uzasadnienia lub normalizacji przez Ukrainę atakowania infrastruktury krytycznej jest głęboko alarmująca i sprzeczna z podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego" - ocenił Iravani w liście.

Zełenski szuka partnerów na Bliskim Wschodzie. Iran: Głęboko ironiczne

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wizytę w Arabii Saudyjskiej, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Skutkiem było zawarcie z nękanymi irańskimi atakami państwami 10-letnich umów na wspólną produkcję uzbrojenia.

Ponadto Zełenski w pierwszej połowie marca potwierdził wysłanie na Bliski Wschód dronów przechwytujących wraz z personelem wyspecjalizowanym w ich obsłudze. Prezydent Ukrainy zapewnił także, że Kijów odpowiedział na prośbę USA o wsparcie w obronie przed irańskimi dronami i zapewnia m.in. szkolenia.

W ocenie stałego przedstawiciela Iranu przy ONZ nawiązywanie podobnych partnerstw stanowi naruszenie przez Kijów prawa międzynarodowego i wymaga wyciągnięcia konsekwencji.

"Głęboko ironiczne jest również to, że Ukraina, która otwarcie przyznaje się do udziału w ułatwianiu agresji wojskowej poza swoim regionem, twierdzi obecnie, że troszczy się o międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo lub stara się kreować na ich obrońcę" - ocenił w liście do Antonio Guterresa Iravani.

