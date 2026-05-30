Iran oskarża Trumpa o zdradę dyplomacji. "Stawia wygórowane żądania"
"Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz trzeci zdradza dyplomację" - napisał Mohsen Rezaei, doradca najwyższego przywódcy Iranu. Polityk skrytykował Donalda Trumpa za "kontynuowanie blokady morskiej i stawianie wygórowanych żądań" w negocjacjach. Prezydent USA zapowiedział w piątek rano, że zmierza do podjęcia "ostatecznej decyzji" w sprawie propozycji przedłużenia rozejmu.
Donald Trump "po raz trzeci zdradza dyplomację", utrzymując blokadę morską nałożoną na Iran - uważa Mohsen Rezaei, doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.
"Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz trzeci zdradza dyplomację. Kontynuując blokadę morską i stawiając wygórowane żądania w negocjacjach, jeszcze bardziej udowodnił, że nie jest zainteresowany rozmowami i realizuje inne cele" - oświadczył w sobotnim wpisie na platformie X.
Bliski Wschód. Trump podejmie decyzję w sprawie rozejmu
Amerykańskie media przekazały w czwartek, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Porozumienie miało nie uzyskać aprobaty Trumpa. Rozejm między USA a Iranem trwa od 8 kwietnia.
Trump zapowiedział w piątek rano, że spotka się w pokoju dowodzenia (situation room) Białego Domu, aby podjąć "ostateczną decyzję" w sprawie propozycji przedłużenia rozejmu.
"Iran musi zgodzić się, że nigdy nie będą posiadać broni nuklearnej, ani bomby. Cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta bez opłat, dla nieograniczonego ruchu morskiego w obu kierunkach. Wszystkie miny morskie, jeśli jakieś są, muszą zostać usunięte" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.
Przekazał również, że Stany Zjednoczone usunęły już większość min rozmieszczonych przez Iran. Donald Trump poinformował, że w zamian USA zobowiążą się do zniesienia blokady morskiej nałożonej na Iran.
"Statki uwięzione w cieśninie przez naszą niesamowitą i jedyną w swoim rodzaju blokadę morską, która zostanie teraz zniesiona, mogą zacząć wracać do domu. Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, waszego ulubionego prezydenta" - napisał.
USA. Donald Trump o warunkach rozejmu z Iranem
Urzędnik Białego Domu poinformował, że spotkanie trwało około dwóch godzin, ale nie odniósł się do tego, czy Trump podjął już decyzję - podaje Reuters.
- Prezydent Trump zawrze tylko taką umowę, która będzie korzystna dla Stanów Zjednoczonych i będzie zgodna z jego granicami. Iran nigdy nie będzie mógł posiadać broni jądrowej - powiedział urzędnik.
Źródło: Reuters