W skrócie Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej odrzuciła żądanie Donalda Trumpa dotyczące otwarcia cieśniny Ormuz i zapowiedziała przygotowania do wprowadzenia "nowego porządku w Zatoce Perskiej".

Pakistan opracował i przekazał Iranowi oraz Stanom Zjednoczonym propozycję zawieszenia broni i zakończenia działań wojennych, ale wysoki rangą urzędnik z Teheranu zapowiedział, że Iran nie zgodzi się na otwarcie cieśniny w zamian za tymczasowe zawieszenie broni.

Media poinformowały, że irański parlament pracuje nad ustawą narzucającą opłaty statkom przepływającym przez cieśninę Ormuz, z możliwością uiszczania należności w chińskich juanach lub kryptowalutach.

Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) stanowczo odrzuciła żądanie Donalda Trumpa dotyczące otwarcia cieśniny Ormuz. Wcześniej prezydent USA w pełnej przekleństw wypowiedzi zagroził eskalacją ataków w razie utrzymania blokady cieśniny.

Na koncie przypisywanym marynarce wojennej IRGC w serwisie X w niedzielę późnym wieczorem pojawił się wpis, w którym zadeklarowano, że "cieśnina Ormuz nigdy nie powróci do dawnego stanu, zwłaszcza dla Ameryki i Izraela" - przekazał serwis brytyjskiej stacji Sky News.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran zapowiada "nowy porządek w Zatoce Perskiej"

Marynarka IRGC zapowiedziała, że jest w trakcie finalizowania przygotowań operacyjnych do planu zaprowadzenia "nowego porządku w Zatoce Perskiej".

W niedzielę Trump zapowiedział na platformie Truth Social, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz, a jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, straci elektrownie i mosty.

"Wtorek będzie dniem elektrowni i dniem mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier...... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - głosił niedzielny wpis Trumpa na Truth Social.

Termin upływa w nocy z wtorku na środę (o godz. 2 czasu polskiego). W sobotę Trump mówił, że daje Iranowi czas do poniedziałku wieczorem.

Dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło. Rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".

Pakistan opracował porozumienie: Musi zostać uzgodnione dzisiaj

Jednocześnie agencja Reutera poinformowała w poniedziałek, że Pakistan opracował i przekazał w nocy Iranowi i Stanom Zjednoczonym porozumienie w sprawie zakończenia działań wojennych. Jak podało źródło, w planie jest dwuetapowe podejście z natychmiastowym zawieszeniem broni, po którym nastąpi kompleksowe porozumienie.

"Wszystkie elementy muszą zostać uzgodnione dzisiaj" - poinformowało źródło Reutersa, dodając, że wstępne porozumienie zostanie sporządzone w formie memorandum o porozumieniu, sfinalizowanego drogą elektroniczną za pośrednictwem Pakistanu.

Wcześniej o potencjalnym 45-dniowym zawieszeniu broni w ramach dwuetapowego porozumienia informował serwis Axios.

Z kolei źródło Reutersa dodało, że dowódca pakistańskiej armii, Asim Munir, miał "przez całą noc" kontaktować się z wiceprezydentem USA J.D. Vancem, specjalnym wysłannikiem Steve'em Witkoffem i ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragczim.

Zgodnie z propozycją zawieszenie broni weszłoby w życie natychmiast, otwierając ponownie cieśninę Ormuz. Porozumienie, roboczo nazwane "Porozumieniem z Islamabadu", obejmowałoby regionalne ramy dla opisywanego szlaku wodnego, a ostateczne rozmowy miałyby się odbyć osobiście w Islamabadzie.

Iran nie otworzy ponownie cieśniny Ormuz? "Waszyngton nie jest gotowy na zawieszenie broni"

Po godzinie 9 Reuters poinformował jednak, że "Iran nie otworzy ponownie cieśniny Ormuz w zamian za tymczasowe zawieszenie broni". Agencja podała, że otrzymała tę informację od wysokiego rangą irańskiego urzędnika. Uważa on ponadto, że Waszyngton nie jest gotowy na trwałe zawieszenie broni.

Urzędnik jednocześnie potwierdził, że Iran otrzymał od Pakistanu propozycję natychmiastowego zawieszenia ognia i rozważa ją. Jak jednak dodał,Teheran nie pozwoli, by wywierano na niego presję, aby zaakceptował terminy i podjął decyzję.

Dodajmy, że sytuację może jednak skomplikować fakt, iż - jak podaje Reuters - w poniedziałek irańskie media państwowe poinformowały o śmierci Majida Khademiego, szefa wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Przypomnijmy, że po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny z Iranem 28 lutego władze w Teheranie zablokowały Ormuz, czyli ważny dla krajów Zatoki Perskiej morski szlak eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Cieśnina Ormuz. Iran pracuje nad nową ustawą, chce narzucić opłaty statkom

W ubiegłym tygodniu media, w tym dziennik "New York Times", informowały, że irański parlament pracuje nad ustawą mającą narzucić opłaty statkom przepływającym przez Ormuz.

Ustawa miałaby potwierdzać "niezależność, kontrolę i nadzór" Iranu nad kluczową dla światowego handlu cieśniną. Należność miałaby być uiszczana z pominięciem tradycyjnego systemu finansowego - w chińskich juanach lub kryptowalutach. Armatorzy planujący przeprawienie się przez cieśninę mieliby kontaktować się z firmą brokerską powiązaną z IRGC.

Cieśnina, stanowiąca najwęższy punkt Zatoki Perskiej, leży na wodach terytorialnych Iranu i Omanu, ale zgodnie z prawem międzynarodowym jest traktowana jako międzynarodowy szlak wodny - przypomniał "New York Times". Iran nigdy nie ratyfikował dotyczących tych uzgodnień dokumentów prawnych.

Źródło: Reuters

