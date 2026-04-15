W skrócie Iran "bardzo docenia" propozycję Rosji, dotyczącą przechowywania wzbogaconego uranu, ale na razie nie wyraża na to zgody.

Rzecznik irańskiego MSZ podkreśla, że decyzja zależy od negocjacji z USA, lecz aktualne warunki stawiane przez Amerykanów są "nierealistyczne".

Iran twierdzi, że wzbogacony uran przeznaczony jest do celów cywilnych, podczas gdy MAEA podaje, że kraj posiada około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. czystości izotopu U-235.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Iran woli nie porzucać swojego programu nuklearnego, ale nie zamyka się na negocjacje z Waszyngtonem w sprawie metod i poziomu wzbogania uranu - podała agencja IRNA, cytując rzecznika irańskiego resortu spraw zagranicznych.

- Pytania, dotyczące stopnia i metody wzbogacania, nie są nowym tematem. (…) Niemniej jednak uważamy, że Iran powinien mieć możliwość wzbogacania uranu, uwzględniając jego potrzeby - tłumaczył Esmail Baghaei, dodając, że kwestia ta jest główną kością niezgody między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem USA stawiają "nierealistyczne i nierozsądne warunki".

Iran odmawia Rosji. Propozycja musi poczekać

Rzecznik MSZ Iranu dodał przy tym, żeTeheran "bardzo docenia" zaproponowaną przez Moskwę pomoc w procesie dyplomatycznym w sprawie przechowywania wzbogaconego uranu, ale na ten moment musi odmówić.

- Musimy poczekać i zobaczyć, dokąd zaprowadzą nas te rozmowy (z USA - red.) oraz czy uda nam się dojść do porozumienia ze stroną amerykańską w różnych aspektach umowy - stwierdził.

W poniedziałek agencja AFP cytowała wypowiedź Dmitrija Pieskowa na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rzecznik Kremla zagwarantował, że Rosja w razie potrzeby przechowa wzbogacony uran z zapasów Iranu.

- Propozycja ta została wyrażona przez prezydenta Putina w kontaktach zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i państwami regionu. Ta propozycja obowiązuje, ale nie było zainteresowania - mówił Pieskow.

Wzbogacony uran w Iranie. Teheran przekonuje o jego cywilnym zastosowaniu

Przyjęcie przez Iran propozycji Rosji oznaczałoby, że Moskwa przechowywałaby wzbogacony uran u siebie i wydzielała go Teheranowi w mniejszych ładunkach. Miałoby to na celu m.in. ograniczenie ryzyka wykorzystania surowca do stworzenia bomby atomowej przez irańskie siły.

Iran jednak nie chce uzależniać swojego programu nuklearnego od innych państw. Zapewnia, że wzbogacony uran ma służyć celom cywilnym.

Twierdzeniom Iranu przeczy natomiast analiza Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która szacuje, że kraj ten posiada ok. 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc. czystości izotopu U-235, podczas gdy do zasilania elektrowni atomowej wystarczy uran wzbogacony do 3-5 proc. Aby uran mógł służyć jako materiał do bomby atomowej, wzbogaca się go do 90 proc.

Źródła: Interfax, IRNA, AFP

