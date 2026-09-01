Bliski Wschód

Bliski Wschód

Iran odpowiada na uderzenia USA. Rozpoczęli ataki odwetowe

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Irańskie wojsko rozpoczęło uderzenia odwetowe w związku z nowymi atakami USA. Armia twierdzi, że udało jej się zniszczyć amerykańskiego drona bojowego MQ-9. Uderzenia miały być wymierzone m.in. w bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Jordanii i Bahrajnie. Z kolei Teheran donosi o ataku na dom, w którym odbywało się wesele.

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Eksplozja, ciemne, gęste chmury na niebie nad Bliskim Wschodem. Zdjęcie ilustracyjne z lutego 2026 roku.
Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada na ataki USA, zdj. ilustracyjne Anadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Irańskie wojsko przeprowadziło ataki odwetowe na bazy wojskowe USA po amerykańskich uderzeniach w Iranie.
  • Armia Iranu poinformowała o zestrzeleniu amerykańskiego drona MQ-9 oraz atakach rakietowych na bazy w Jordanii, gdzie część pocisków została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą.
  • Irańskie i amerykańskie źródła różnią się co do informacji o ofiarach i skutkach ataków na bazy USA; Iran mówi o zniszczeniach, USA nie potwierdzają strat wśród swoich żołnierzy.
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Po przeprowadzonych przez USA atakach na cele wojskowe w Iranie, w regionie robi się niespokojnie. Strona irańska informuje, że w wyniku uderzenia Stanów Zjednoczonych, zniszczony został dom na południu kraju.

Irańska telewizja państwowa nadmieniła, że w budynku odbywało się wesele. Zginęły co najmniej cztery osoby. Irański Czerwony Półksiężyc przekazał, że wśród ofiar jest dziecko, a rannych zostało ponad 50 osób.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania obrazujące skalę zniszczeń, a także akcję ratunkową służb.

Bliski Wschód. USA i Iran przeprowadzają ataki, rośnie napięcie

W związku z nasileniem ataków amerykańskiej armii na Bliskim Wschodzie, Teheran postanowił odpowiedzieć ogniem. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że rozpoczął odwet.

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Joanna Mazur

"Ataki te zaostrzyły blokadę cieśniny Ormuz i wzmocniły determinację bojowników do stłumienia sił zagranicznych ingerujących w cieśninie Ormuz" - przekazało IRGC w komunikacie, który cytuje "The Guardian".

Armia przekazała, że udało jej się zestrzelić maszynę należącą do wojsk USA - jak twierdzą, to dron bojowy MQ-9.

W związku z działaniami odwetowymi Iran zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii. W regionie miast Al-Mafrak i Akaba słychać było syreny alarmowe. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej uważa, że uderzyli w obiekt pociskami balistycznymi.

Iran rozpoczął odwet. Uderza w amerykańskie bazy

Tymczasem wojsko Jordanii powiadomiło, że systemy obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zneutralizowały 10 z 13 pocisków, jakie znalazły się w ich przestrzeni powietrznej. Pozostałe spadły na tereny niezamieszkałe.

Ponadto dwóch przedstawicieli USA w rozmowie z agencją Reutera nadmieniło, że dotychczas nie odnotowano ofiar wśród amerykańskich żołnierzy. Tym samym zaprzeczyli oni twierdzeniom IRGC.

Irańskie media podają też, że ich armia rzekomo miała zaatakować też bazę USA w Bahrajnie.

Kilka godzin wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wydało komunikat, w którym potwierdziło, że rozpoczęli ataki na cele w Iranie. Argumentowali, że uderzenia "są odpowiedzią na niedawne próby ataków ze strony IRGC na statki handlowe w cieśninie Ormuz oraz na amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w tym regionie".

Eksplozje słyszalne były niedaleko cieśniny. Prezydent USA Donald Trump zaznaczył, że to uderzenia na dużą skalę i o ogromnej sile. Jednocześnie zagroził znacznie poważniejszymi atakami. Napięcie w regionie zaczęło ponownie rosnąć, kiedy w niedzielę Waszyngton wznowił uderzenia, po blisko miesiącu przerwy.

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