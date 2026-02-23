W skrócie Rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagei stwierdził, że każdy atak na Iran będzie traktowany jako "akt agresji".

Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność militarną w Jordanii i Arabii Saudyjskiej oraz są gotowe na szeroką kampanię militarną przeciwko Iranowi.

Według doniesień prasowych USA rozważają ograniczony atak na irańskie cele, a w razie braku porozumienia możliwa jest szersza ofensywa.

- Nie ma czegoś takiego jak ograniczony atak. Akt agresji będzie uważany za akt agresji. Kropka - powiedział Bagei na konferencji prasowej w Teheranie.

Rzecznik został poproszony o skomentowanie słów Trumpa, który w piątek oświadczył, że "rozważa" ograniczony atak na Iran, jeśli ten kraj nie osiągnie szybko porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi m.in. w sprawie swojego programu nuklearnego.

USA gromadzą siły na Bliskim Wschodzie

Jednocześnie na Bliskim Wschodzie narasta napięcie. W niedzielę media, powołując się na ekspertów zajmujących się analizą danych z satelitów, przekazały, że Stany Zjednoczone zwiększyły liczbę samolotów rozmieszczonych w bazach w Jordanii i Arabii Saudyjskiej. W bazie lotniczej Muwaffaq Salti w Jordanii znajduje się obecnie co najmniej 66 myśliwców - podał portal Iran International. Emerytowany brytyjski pułkownik Richard Kemp ocenił, że obecnie obserwuje się największy wzrost sił militarnych na Bliskim Wschodzie od 2003 roku.

W poniedziałek była wysokiej rangi urzędniczka Pentagonu Dana Stroul oświadczyła, że USA są gotowe na "niezwykle dynamiczną" kampanię militarną przeciwko Iranowi. Stwierdziła, że rozmieszczenie w regionie dwóch lotniskowców, niszczycieli, myśliwców, samolotów cystern oraz środków obrony przeciwlotniczej zwiększyło amerykańskie zdolności ofensywne i defensywne w porównaniu z atakami przeprowadzonymi w czerwcu 2025 r. - Nie chodzi obecnie o gotowość militarną, ale o decyzję polityczną - powiedziała Stroul.

Amerykanie szykują ograniczony atak na Iran

"New York Times" przekazał, że ewentualny ograniczony atak USA na Iran mógłby zostać wymierzony w centra dowodzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, bazy rakiet balistycznych lub infrastrukturę nuklearną. Jednak zdaniem rozmówców gazety, jeśli ataki te nie przyniosłyby rezultatów, czyli porozumienia w sprawie polityki nuklearnej Teheranu, to jeszcze w tym roku mogłaby zostać przeprowadzona znacznie szersza ofensywa, której celem byłoby zakończenie rządów ajatollaha Alego Chameneia.

W czwartek w Genewie ma odbyć się kolejna runda rozmów między delegacjami Iranu i USA.

