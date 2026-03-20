W skrócie Stany Zjednoczone przyspieszyły wysłanie dodatkowych sił w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie z Iranem.

Desantowa grupa zadaniowa, w tym USS Boxer i 2,5 tys. marines, wyrusza z USA wcześniej niż planowano.

Oczekuje się, że na Bliskim Wschodzie będzie około osiem tys. więcej amerykańskich żołnierzy ze względu na wysłanie okrętów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone przyspieszyły wysłanie dodatkowych sił w obliczu wojny trwającej na Bilskim Wschodzie z Iranem - poinformował portal Newsmax, powołując się na czterech anonimowych urzędników.

Desantowa grupa zadaniowa dowodzona przez okręt desantowy USS Boxer oraz 11. Jednostkę Ekspedycyjną Piechoty Morskiej rozpoczyna wyprawę z zachodniego brzegu USA wcześniej niż planowano. W grupie znajdą się też jednostki USS Portland oraz USS Comstock.

Jak podał portal Newsmax, zaangażowane w operacje będzie 2,5 tys. marines, czyli łącznie około czterech tys. żołnierzy. Jednostki desantowe są wyposażone w myśliwce F-35, rakiety, a także pojazdy zdolne do desantu lądowego.

Więcej sił USA na Bliskim Wschodzie. Są zdolne do desantu

Urzędnicy, na których powołuje się Newsmax, przekazali, że marynarze i marines skrócili urlopy po ukończeniu szkoleń, aby móc wcześniej udać się na misję. Grupa zadaniowa przepłynie przez rejon Indo-Pacyfiku na Bliski Wschód i dołączy do stacjonującego na miejscu USS Tripoli.

Okręty tej klasy mogą służyć nie tylko do transportu żołnierzy, ale także do wsparcia z powietrza. Na pokładzie są myśliwce F-35 Lightning, samoloty AV-8 Harrier, samoloty Osprey oraz śmigłowce szturmowe różnego typu.

Szacunki anonimowych urzędników sugerują, że w związku w wysłaniem okrętów w rejon Bliskiego Wschodu, na miejscu będzie około osiem tys. więcej żołnierzy należących do wojsk USA.

Przypomnijmy, że nie tak dawno zasłużony amerykański lotniskowiec - USS Gerald R. Ford - musiał udać się na naprawy po pożarze na pokładzie. Tym samym ograniczył siłę Stanów Zjednoczonych, a to mogło zmusić armię do wysłania dodatkowych okrętów.

Źródło: Newsmax, UNIAN

