Bliski Wschód
Bliski Wschód

Iran nie może uderzyć z całą mocą. Analityk wskazuje, co ukryli pod ziemią

Jolanta Kamińska

Jolanta Kamińska

Iran nie może wykorzystać w pełni potencjału skrywanego głęboko pod ziemią. - To sieć całych miasteczek, które bardzo trudno wykryć i zniszczyć bronią konwencjonalną - mówi Interii podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj. Analityk kreśli plan, jaki na wyniszczenie reżimu ma koalicja USA-Izrael i wskazuje, co będzie warunkiem zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Transporter wojskowy z pociskami w podziemnym tunelu Iranu, obok rząd rakiet na platformach.
Podziemne "miasta" Iranu. Zdjęcia udostępnione przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Grafika: Magdalena PiaseckaAFP

Spis treści:

  1. Iran i jego sekretne "podziemne miasteczka"
  2. Iran ma ogromne rakiety, ale...
  3. Scenariusz nuklearny? "Tylko w jednym przypadku"
  4. Ataki na Iran. Ekspert o strategii koalicji USA-Izrael
  5. Ile potrwa wojna na Bliskim Wschodzie?

W rejonie Zatoki Perskiej nie ustaje deszcz rakiet. Od soboty trwa wymiana ognia pomiędzy Iranem oraz koalicją Izrael-USA. 

Posiadane przez tych drugich środki rozpoznania, lotnictwo i obrona przeciwrakietowa utrudniają Iranowi skuteczny odwet, który koncentrował się dotychczas na Izraelu (200 pocisków) i bazach sił USA w krajach Zatoki Perskiej (ok. 300-400 pocisków). Jednocześnie Iran używa dronów przeciwko infrastrukturze cywilnej państw Zatoki - analizuje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM).

- Iran jest dziś pod dużą presją militarną. Intensywność ostrzałów nie pozwala mu na użycie całego potencjału, czyli wystrzelenie zmagazynowanych rakiet - mówi Interii podpułkownik rezerwy i analityk wojskowy Maciej Korowaj.

Iran i jego sekretne "podziemne miasteczka"

Ekspert zwraca uwagę na to, co Iran skrywa głęboko pod ziemią. Chodzi o owiane tajemnicą "podziemne miasta". To potężne bazy wojskowe wraz z magazynami, w których można nie tylko składować rakiety, ale i je produkować.

- To sieć całych miasteczek, które bardzo trudno wykryć i zniszczyć bronią konwencjonalną, m.in. biorąc pod uwagę geologię Iranu i fakt, jak duże to państwo - tłumaczy.

To tam Iran skrywa swój potencjał rakietowy. I to te "miasteczka" koalicja izraelsko-amerykańska pragnie zniszczyć. Jednak w przypadku punktowych ataków jest to trudne, zwłaszcza że reżim pilnie strzeże tajemnic związanych z położeniem sieci magazynów.

Jak wskazuje analityk, elementem strategii Izraela i Stanów Zjednoczonych jest lokalizowanie i zasypywanie wyjść z tych podziemnych baz, bo jeśli rakieta nie może opuścić magazynu, nie poleci w kierunku państw Zatoki Perskiej.

Ponadto odpalenie część rakiet wymaga sporego zachodu, bo trzon irańskiego arsenału tworzą "dwa technologiczne światy".

Zobacz również:

B-1B Lancer startuje z bazy sił powietrznych Andersen
Bliski Wschód

Strategiczne bombowce USA w akcji. Kluczowe cele w Iranie

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Iran ma ogromne rakiety, ale...

    - Pierwszy z trzonów irańskiego arsenału to ciężkie rakiety na paliwo ciekłe - długie na kilkanaście metrów, ważące nawet kilkadziesiąt ton, które wymagają długiego cyklu przygotowania. W zamian dają duże głowice i strategiczny zasięg, ale kiedy przeciwnik dominuje w rozpoznaniu, zamieniają się w powolne i ciężkie cele, których przygotowanie do startu zostawia wyraźny ślad termiczny i elektromagnetyczny - wylicza ekspert.

    Iran dysponuje także nową generacją pocisków, które są krótsze, lżejsze, łatwiejsze do ukrycia i co najważniejsze - można je odpalać o wiele szybciej niż rakiety starej generacji.

    - W praktyce widać w nich ewolucję irańskiego myślenia: odejście od "cysterny z silnikiem" w stronę rakiet zdolnych do taktyki "strzel i uciekaj", lepiej przystosowanych do walki pod presją ciągłego podglądu m.in. satelitarnego, radiolokacyjnego i wywiadu. To one są naturalnym kandydatem do "wojny na przetrwanie", gdzie liczy się możliwość utrzymania ognia przez tygodnie, a nie jednorazowy spektakularny zmasowany atak - tłumaczy analityk.

    W sumie Iran może posiadać od 1 tys. do 2,5 tys. rakiet - wynika z szacunków.

    Zobacz również:

    Ataki na Iran natychmiast spowodowały ogromne zmiany w ruchu lotniczym
    Bliski Wschód

    Chaos na lotniskach. Rodzina z Poznania poleci 40 godzin

    Jolanta Kamińska
    Jolanta Kamińska

      Scenariusz nuklearny? "Tylko w jednym przypadku"

      Amerykanie mogli obrócić w proch te podziemne skarbce rakietowe, uderzając bronią nuklearną i szybko zakończyć wojnę. - Wyraźnie widać, że nie taki jest ich cel, inaczej już by to zrobili - mówi Interii ppkł Korowaj.

      - Myślę, że USA biorą pod uwagę scenariusz nuklearny tylko w jednym przypadku, gdyby Iran spróbował użyć tej broni jako pierwszy, ale to byłoby równoznaczne z końcem reżimu irańskiego. On dziś opiera się na dwóch filarach, jeden republikański i drugi polityczno-religijny - zarządzający. Amerykanie wyraźnie uderzają w tę drugą nogę, szukając wśród pozostałych przywódców irańskich takich, którzy okazaliby się bardziej ulegli wobec celów politycznych USA i Izraela. Na razie ich nie znaleźli - mówi.

      Cele militarne ściśle wiążą się z politycznymi. Ekspert zwraca uwagę choćby na wątek Chin.

      - Pekin jest silnie uzależniony od transportu ropy i gazu z Zatoki Perskiej. W długim okresie przedłużający się konflikt będzie miał destruktywne skutki dla chińskiej gospodarki. Amerykanie konfliktem w Iranie rozbijają wiele mitów związanych z funkcjonowaniem osi Moskwa-Teheran-Pekin i pokazują Chińczykom, że są w stanie zablokować im dostęp do ważnych surowców - wskazuje.

      Ataki na Iran. Ekspert o strategii koalicji USA-Izrael

      Strategia koalicji Izraela z USA koncentruje się obecnie na niszczeniu potencjału rakietowego Iranu, w tym logistyki związanej z wystrzeliwanie rakiet i dronów. Zaplecze jest bowiem tak samo ważne jak same rakiety.

      - Bo jeśli nie będzie wyrzutni, transportu, paliwa czy specjalistów do obsługi, Iran nie wystrzeli się ze wszystkich rakiet - mówi ekspert.

      Już drugiego dnia po wybuchu konfliktu rzecznik armii Izraela, generał Efi Defrin oświadczył, że zniszczono około połowy zapasów rakiet reżimu irańskiego. - Zapobiegliśmy wyprodukowaniu co najmniej 1,5 tys. kolejnych - podkreślił.

      Choć wypowiedzi tego typu są elementem wojny informacyjnej, to wprost potwierdzają, jak ważnym celem ataków jest zaplecze logistyczne Iranu.

      - Amerykanie i Izrael dokładnie wiedzą, gdzie są punkty krytyczne funkcjonowania tego systemu i mają w tym wyraźną przewagę nad Iranem. Jednak atakowanie zaplecza logistycznego niesie jeden problem. Kiedy uderzasz w dany punkt, musisz pilnować, żeby zniszczona infrastruktura nie została odbudowana. Dlatego operacje powietrzne są prowadzone z taką intensywnością. Chodzi o to, żeby jednocześnie uderzać w logistykę i pilnować, żeby Iran nie mógł jej uruchamiać na nowo - tłumaczy ppłk Korowaj.

      Kompleks budynków otoczonych drogami, z centralnym większym obiektem i mniejszymi zabudowaniami wokół, miejsca parkingowe, w pobliżu szeroka arteria drogowa oraz obszary zieleni i pola uprawne.
      Siedziba Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Teheranie na zdjęciu satelitarnym-AFP

      Ile potrwa wojna na Bliskim Wschodzie?

      Analityk uważa, że konflikt w rejonie Bliskiego Wschodu nie zakończy się szybko. Donald Trump oznajmił, że wojna potrwa cztery tygodnie. I choć wyznaczanie tak precyzyjnych ram czasowych w przypadku konfliktu zbrojnego należy traktować z dystansem, zapowiedzi prezydenta USA wyraźnie potwierdzają, że Amerykanie zaplanowali długookresową operację.

      - Ten plan amerykańsko-izraelski polega właśnie na tym, by z jednej strony odciąć tlen dla projekcji uderzeń rakietowych, celując w logistykę, a z drugiej strony uderzać w infrastrukturę kierowniczą reżimu irańskiego, aż do momentu, kiedy znajdzie się tam ktoś, kto będzie w stanie dogadać się z Amerykanami - konkluduje.

      Dopiero wtedy będzie można mówić o końcu tej wojny.

      Jolanta Kamińska-Samolej

      Zobacz również:

      Eskalacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem może wywrócić do góry nogami siatkę sojuszy na Bliskim Wschodzie. Na zdjęciu od lewej: Binjamin Netanjahu, Donald Trump i prezydent Iranu Mesud Pezeszkian
      Bliski Wschód

      Ryzykowna decyzja Iranu. Może na lata wywrócić układ sił w całym regionie

      Łukasz Rogojsz
      Łukasz Rogojsz
      "Wydarzenia": Zastrzeżenie numeru PESEL. Do tej pory zrobił to co czwarty PolakPolsat News

      Najnowsze