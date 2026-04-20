Bliski Wschód
Bliski Wschód

Iran "nie ma planów negocjowania". USA uważają inaczej

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

- Nie mamy planów dotyczących kolejnej rundy negocjacji - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghei. Według irańskiego polityka Amerykanie pozorują gotowość do podjęcia rozmów i naruszają warunki zawieszenia broni, blokując cieśninę Ormuz. Wcześniej Donald Trump twierdził, że kolejna tura rozmów w Pakistanie rozpocznie się w tym tygodniu.

Irański żołnierz
Iran zaprzeczył informacjom, według których w tym tygodniu wznowione mają zostać rozmowy pokojowe z USAAFP PHOTO / HO / SEPAHNEWSAFP

W skrócie

  • Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghei oświadczył, że nie ma planów dotyczących kolejnej rundy negocjacji z USA i nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.
  • Baghei oskarżył USA o naruszenie warunków zawieszenia broni, wskazując na blokadę cieśniny Ormuz i przejęcie irańskiego statku.
  • Donald Trump przekazał, że w poniedziałek do Islamabadu mają wyruszyć amerykańscy negocjatorzy na drugą turę rozmów, a Stany Zjednoczone przedstawiły Iranowi warunki związane z programem nuklearnym.
- Nie mamy planów dotyczących kolejnej rundy negocjacji i nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu, komentując decyzję Donalda Trumpa, by w poniedziałek wysłać do Islamabadu negocjatorów na drugą turę rozmów z Iranem.

- Choć Stany Zjednoczone deklarują gotowość do negocjacji i dyplomację, same podejmują działania, które w żaden sposób nie wskazują na powagę w dążeniu do procesu dyplomatycznego - powiedział Esmail Baghei, wskazując na blokadę cieśniny Ormuz i przechwycenie irańskiego statku jako przejaw "oczywistego złamania warunków zawieszenia broni".

Kolejna tura rozmów USA-Iran w Islamabadzie. Teheran zaprzecza

Według Bagheiego Iran nie może przystać na amerykańskie żądania dotyczące programu nuklearnego. W ocenie rzecznika MSZ Teheran nie bierze pod uwagę przekazania materiałów rozszczepialnych pod amerykańskie zwierzchnictwo, o czym wcześniej zapewniał Donald Trump.

- Jeśli chodzi o ochronę interesów narodowych Iranu, nie wierzymy w ostateczne terminy ani ultimata - stwierdził Esmail Baghei.

Według Teheranu naruszeniem warunków zawieszenia broni stanowi jest nie tylko amerykańska blokada cieśniny Omruz, Zatoki Osmańskiej i części Morza Karaibskiego, ale także opóźnianie wstrzymania walk w Libanie. Wcześniej Izrael twierdził, że kwestia Libanu w ogóle jest wyłączona spod warunków zawieszenia broni, czemu zaprzeczał Iran, ale też Pakistan występujący w roli negocjatora i organizator rozmów pokojowych.

Baghei zwrócił uwagę, że podjęciu rozmów pokojowych nie sprzyja aktywność amerykańskiej floty na Bliskim Wschodzie. W niedzielę w ramach blokady morskiej Amerykanie zatrzymali irański kontenerowiec "Touska" i przejęli nad nim kontrolę. "Próbował ominąć naszą blokadę morską, ale nie udało mu się to" - przekazał Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Zawieszenie broni wygasa w środę

W środę kończy się zawarte 8 kwietnia zawieszenie broni pomiędzy USA a Iranem. Tymczasem stronom nie udało się jak dotąd porozumieć w sprawie trwałego pokoju. Dochodzi natomiast do wydarzeń, które zarówno Iran, jak i USA i Izrael postrzegają jako naruszenia warunków zawieszenia wojny.

W niedzielę Donald Trump przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w poniedziałek do Islamabadu wyruszą amerykańscy negocjatorzy, by po raz drugi zasiąść do rozmów pokojowych.

"Oferujemy bardzo uczciwą i rozsądną ofertę i mam nadzieję, że ją przyjmą, bo jeśli tego nie zrobią, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i każdy most w Iranie" - przekazał prezydent USA.

Najnowsze