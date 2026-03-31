W skrócie Według "Le Monde" Iran mógł przenieść cały zapas uranu do Isfahanu jeszcze przed izraelskimi atakami w czerwcu 2025 roku.

Na zdjęciach satelitarnych widać konwój wojskowy przy kompleksie nuklearnym w Isfahanie cztery dni przed atakami; pozyskane informacje sugerują możliwość przechowywania wysoko wzbogaconego uranu w tym miejscu.

Stany Zjednoczone zrzuciły bomby przeciwbunkrowe na skład amunicji w Isfahanie, a Donald Trump opublikował nagranie dokumentujące eksplozje.

13 czerwca 2025 roku Izrael zbombardował cele nuklearne w Iranie. Do wojny, która zakończyła się po 12 dniach, dołączyły także Stany Zjednoczone.

Na zdjęciach satelitarnych, do których dotarła redakcja "Le Monde" widać jednak, jak 9 czerwca - cztery dni przed atakiem - duży konwój wojskowy stoi przy wejściu do kompleksu nuklearnego kilka kilometrów od centrum Isfahanu. Jednostka zlokalizowana wewnątrz góry powstała w 2004 roku, aby chronić zasoby atomowe przed zagrożeniami powietrznymi.

Isfahan może być centrum atomowym Iranu. Były ostrzeżenia

"Bulletin of the Atomic Scientists", który pomagał analizować zdjęcia, podkreśla, że nie ma pewności co do zawartości ładunków umieszczonych w podziemnej bazie w Isfahanie, ale czas i miejsce sugerują, że mógł być to wzbogacony uran.

Zobacz również: Patryk Idziak

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) kilkukrotnie sygnalizowała, że Iran może trzymać wysoko wzbogacony uran w tym właśnie kompleksie jądrowym, ale nie mogła tego niezależnie potwierdzić.

"Zdjęcie satelitarne może być pierwszym, publicznie dostępnym dowodem obecności wysoko wzbogaconego uranu w Isfahanie" - twierdzą autorzy śledztwa.

USA zbombardowały cel w Isfahanie. Trump pochwalił się rezultatem

"W nocy z poniedziałku na wtorek Stany Zjednoczone zrzuciły bomby przeciwbunkrowe na skład amunicji w irańskim Isfahanie" - podał dziennik "Wall Street Journal". Dziennik ustalił, że bomby ważyły po ok. 900 kg i miały skutecznie zniszczyć irański arsenał.

Prezydent USA Donald Trump zamieścił na platformie Truth Social trzydziestojednosekundowe nagranie, na którym widać potężne eksplozje. Niewykluczone, że amerykańskie siły szykują się do poważniejszej ofensywy na ten rejon Iranu.

Źródła: "Le Monde", "Bulletin of the Atomic Scientists

Sędziowie TK nadal bez ślubowania. Szczucki: Trwa wyjaśnianie Polsat News Polsat News