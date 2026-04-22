W skrócie Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni z Iranem, pozostawiając w mocy blokadę irańskich portów przez USA.

Na decyzję prezydenta USA odpowiedzieli niżsi rangą irańscy urzędnicy, którzy skrytykowali blokadę i zagrozili odpowiedzią militarną.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że państwa Zatoki Perskiej mogą stracić dostęp do wydobycia ropy, jeśli pozwolą na atak wymierzony w Iran.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że zawieszenie broni z Iranem zostaje przedłużone. Ma ono potrwać do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji rozwiązania wojny na Bliskim Wschodzie i zakończenia negocjacji.

W mocy pozostaje jednak decyzja o blokowaniu irańskich portów przez siły Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Tasnim, oznacza to, że Iran nadal będzie wstrzymywał ruch przez cieśninę Ormuz.

Zawieszenie broni wydłużone. Komentarze irańskich urzędników

"Przedłużenie zawieszenia broni przez Trumpa to z pewnością zagrywka mająca na celu zyskanie czasu na niespodziewany atak" - przytacza agencja Reutera internetowy wpis Mahdiego Mohammadiego, który jest doradcą przewodniczącego irańskiego parlamentu.

"Nadszedł czas, aby Iran przejął inicjatywę"- stwierdził Mohammadi na platformie X i dodał, że kontynuacja blokady irańskich portów przez USA "niczym nie różni się od bombardowania i musi spotkać się z odpowiedzią militarną".

Agencja Reutera cytuje też agencję Tasnim, która przekazała, że władze w Teheranie "nie zwróciły się o przedłużenie zawieszenia broni". Medium powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) także zagroziło siłowym przełamaniem amerykańskiej blokady irańskich portów.

Iran. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej grozi państwom Zatoki Perskiej

Jeżeli sąsiedzi Iranu pozwolą na wykorzystanie swojego terytorium i infrastruktury do ponownego ataku na Iran, "będą musieli pożegnać się z wydobywaniem ropy naftowej na Bliskim Wschodzie" - powiedział we wtorek w irańskich mediach państwowych dowódca lotnictwa IRGC Madżid Musawi.

Iran atakował już infrastrukturę wydobywczą państw Zatoki Perskiej w ramach odwetu za rozpoczętą 28 lutego przez Izrael i USA wojnę przeciwko temu państwu.

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział natomiast dalsze wywieranie presji ekonomicznej na Iran, w tym również w postaci blokady. Jego zdaniem magazyny ropy naftowej na wyspie Chark zapełnią się w ciągu kilku dni i w efekcie Iran będzie musiał wstrzymać wydobycie surowca.

Media: Trump czeka na decyzję Chameneiego

Według portalu Axios - powołującego się na źródła izraelskie i bliskowschodnie - prezydent USA przedłużył zawieszenie broni, ponieważ czeka na krok Modżtaby Chameneiego.

- Irańscy negocjatorzy powiedzieli, że czekają na zielone światło od najwyższego przywódcy - powiedział jeden z informatorów Axiosa. Według źródła z Izraela Chamenei ma udzielić odpowiedzi w środę.

Portal pisze, że władze Iranu toczą w ostatnich dniach intensywną, wewnętrzną debatę na temat sposobu postępowania w rozmowach z administracją Trumpa.

Pakistan wdzięczny za zwrot u Trumpa. Biały Dom wstrzymuje wyjazd Vance'a

Premier Pakistanu Szehbaz Szarif podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za to, że przyjął jego prośbę o wydłużenie zawieszenia broni w wojnie z Iranem.

"Mam szczerą nadzieję, że obie strony będą nadal przestrzegać zawieszenia broni i będą w stanie zawrzeć kompleksowe 'porozumienie pokojowe' podczas drugiej rundy rozmów, która również ma się odbyć w Islamabadzie; jej celem jest trwałe zakończenie konfliktu" - napisał w opublikowanych w nocy z wtorku na środę oświadczeniu na X.

Jednakże termin drugiej rundy negocjacji USA z Iranem w Pakistanie nie został wskazany. Planowany na wtorek wylot wiceprezydenta, przewodniczącego amerykańskiej administracji J.D. Vance'a został odwołany.

"W związku z wpisem prezydenta Trumpa na portalu Truth Social, w którym potwierdził, że Stany Zjednoczone oczekują na zjednoczoną propozycję ze strony Irańczyków, podróż do Pakistanu nie odbędzie się dzisiaj (wtorek - red.). Wszelkie dalsze informacje na temat spotkań osobistych zostaną ogłoszone przez Biały Dom" - informował urzędnik Białego Domu w oświadczeniu dla mediów.

