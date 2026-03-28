W skrócie Iran ogłosił zniszczenie magazynu z ukraińskimi systemami antydronowymi w Dubaju, gdzie miało rzekomo przebywać co najmniej 20 ukraińskich specjalistów.

Rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Heorhij Tychyj nazwał te doniesienia kłamstwem i oficjalnie im zaprzeczył.

Iran groził, że wsparcie Ukrainy dla Izraela uczyniłoby terytorium Ukrainy "uzasadnionym celem" ataków rakietowych.

Iran twierdzi, że przeprowadził atak na magazyn z ukraińskimi systemami antydronowymi. Obiekt miał się mieścić w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według irańskiej agencji Fars magazyn - z rzekomo co najmniej 20 ukraińskimi specjalistami w środku - został zniszczony.

Ukraina dementuje twierdzenia Iranu. "To kłamstwo, nie różnią się od Rosji"

"Jednocześnie z ostrzałem schronów amerykańskich dowódców i żołnierzy w Dubaju, co spowodowało ciężkie straty, podczas wspólnej operacji sił powietrznych i morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zniszczony został ukraiński system przeciwdronowy zlokalizowany w Dubaju, mający na celu wsparcie armii amerykańskiej, w którym stacjonowało również 21 Ukraińców" - napisała Fars.

Według agencji ukraińscy specjaliści najprawdopodobniej nie żyją.

Doniesienia te zdementował rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy Heorhij Tychyj.

- To kłamstwo, oficjalnie zaprzeczamy tym twierdzeniom. Reżim irański często prowadzi takie operacje dezinformacyjne i niczym nie różni się to od działań Rosji - zauważył Tychyj.

Ukraińcy na Bliskim Wschodzie. Iran rzuca groźbami

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że ukraińscy specjaliści od zestrzeliwania i zwalczania irańskich dronów szturmowych Shahed działąją w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej. Ukraińcy zostali również wysłani do Kuwejtu. Jak podawano, w operacji weźmie udział ponad 200 ukraińskich obywateli.

Teheran twierdził, że wszelka pomoc udzielona Izraelowi przez Ukrainę, zwłaszcza w postaci bezzałogowych statków powietrznych, uczyniłaby terytorium Ukrainy "uzasadnionym celem" ataków rakietowych. Iran powoływał się na rezolucję ONZ, nie wspominając jednak, że sam przekazywał Rosji drony Shahed do jej ataków przeciwko Kijowowi.

