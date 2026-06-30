Iran i USA mijają się w stanowiskach. Jest oświadczenie drugiej strony

W skrócie Brak zgody co do kontynuacji negocjacji na Bliskim Wschodzie; Iran wysyła dyplomatów do Kataru, ale nie planuje bezpośrednich rozmów z zespołem amerykańskim.

Iran i Stany Zjednoczone mają rozbieżne komunikaty dotyczące planowanych spotkań w Katarze, a irańskie władze zaprzeczają informacjom o negocjacjach przekazanym przez Donalda Trumpa.

Porozumienie w sprawie zakończenia wojny z 17 czerwca zostało zachwiane przez wzajemne oskarżenia o naruszenia oraz pozostaje w początkowej fazie wdrażania.

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Zespoły negocjacyjne Iranu i Stanów Zjednoczonych miały w tym tygodniu rozpocząć kolejne rozmowy na temat wojny na Bliskim Wschodzie. Nowe oświadczenia wskazują jednak na nieporozumienie między stronami.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że "Iran zwrócił się z prośbą o spotkanie", które miałoby odbyć się we wtorek. Jeszcze tego samego dnia rzecznik irańskiego resortu spraw zagranicznych wprost zaprzeczył takim zamiarom. - Nie będziemy prowadzić żadnych spotkań negocjacyjnych na żadnym szczeblu ze stroną amerykańską w najbliższych dniach - powiedział Esmail Baghaei.

Dyplomatyczny zgrzyt między USA a Iranem. "Żadnego związku"

Jak wynika z komunikatów MSZ Iranu, zespół negocjacyjny Teheranu faktycznie zmierza do Kataru, który jest stroną pośredniczącą w rozmowach na temat bliskowschodniej wojny. Natomiast cel podróży "nie ma żadnego związku" z wizytą Amerykanów w Dosze.

To kolejny raz, gdy stanowisko Donalda Trumpa mija się z deklaracjami irańskich władz. Agencja Reutera zauważa, że do kolejnych nieporozumień dochodzi w obliczu ataków, które przeprowadzono w miniony weekend w rejonie cieśniny Ormuz.

Jeden z irańskich urzędników przekazał mediom, że delegacja Iranu omówi w Katarze sprawy techniczne - skupi się na zarządzaniu cieśniną Ormuz i deeskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. Według innego urzędnika Amerykanie i Irańczycy spotkają się z katarskimi oraz pakistańskimi mediatorami w środę - ale osobno.

Kruche porozumienie na Bliskim Wschodzie

Iran i USA 17 czerwca podpisały memorandum w sprawie zakończenia wojny, która spowodowała globalne zachwianie rynku paliwowego. Jednakże porozumienie także zostało zachwiane - strony wzajemnie oskarżają się o jego naruszenie.

Na wdrożenie zapisów umowy obie strony mają 60 dni. Porozumienie zawiera 14 punktów, w których mowa m.in. o zawieszeniu broni i planach omówienia irańskiego programu nuklearnego.

Rzecznik irańskiego MSZ podkreślił, że Teheran traktuje wdrożenie tych punktów jako priorytetowe. Jak podkreślił, nadal jest to jednak w początkowej fazie.

Źródło: Reuters





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