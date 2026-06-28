W skrócie Iran rozpoczął ataki rakietowe i dronowe na bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie w reakcji na wcześniejsze działania militarne Stanów Zjednoczonych.

Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że zniszczyła osiem obiektów infrastruktury w amerykańskich bazach, a Kuwejt oraz Bahrajn poinformowały o odpieraniu ataków.

Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran nie zaprzestanie działań, USA mogą podjąć dalsze kroki militarne i zagroził, że kraj na Bliskim Wschodzie przestanie istnieć.

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Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w niedzielę rano, że jej siły morskie i powietrzne rozpoczęły uderzenia rakietowe i dronowe na bazy Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie i Bahrajnie w odwecie za amerykańskie ataki na Iran.

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Dowództwo marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczyło, że amerykańskie bazy w regionie będą w nadchodzących dniach przeżywać "piekło" - przekazała agencja Reutera.

"Wszelka wroga agresja, pod jakimkolwiek pretekstem, nawet przeciwko nieistotnym celom (...) spotka się z bezwzględną odpowiedzią" - ostrzegła irańska formacja.

Atak na Kuwejt, alarm w Bahrajnie. Odwet Iranu

IRGC twierdzi, że zniszczył "osiem ważnych obiektów infrastruktury" w amerykańskich bazach wojskowych w Kuwejcie i Bahrajnie.

Siły zbrojne Kuwejtu poinformowały w niedzielę nad ranem o wrogim ataku rakietowym i dronowym na to państwo. "Obrona powietrzna Kuwejtu reaguje obecnie na wrogie ataki rakietowe i dronowe" - poinformowała kuwejcka armia na platformie X.

W Bahrajnie, gdzie mieście się duża baza morska USA, ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło uruchomienie alarmów przeciwlotniczych.

Donald Trump grozi: Iran przestanie istnieć

Tymczasem prezydent USA Donald Trump oświadczył w sobotę, że Irańczycy ponownie naruszyli porozumienie o zawieszeniu broni. Zagroził Teheranowi, że Iran przestanie istnieć.

"Amerykańskie samoloty właśnie zaatakowały irańskie magazyny rakiet i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe za naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni - PONOWNIE!" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

"Bardzo możliwe, że oni nigdy się nie nauczą! Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie być rozsądni i będziemy zmuszeni dokończyć militarnie to, co bardzo skutecznie rozpoczęliśmy. Jeśli tak się stanie, Islamska Republika Iranu przestanie istnieć!" - zagroził prezydent.

Rozpada się porozumienie USA z Iranem. W tle wydarzenia w cieśninie Ormuz

W sobotę amerykańskie siły zbrojne ogłosiły, że przeprowadziły kolejne ataki na Iran w odpowiedzi na "trwającą irańską agresję wobec żeglugi handlowej". Dzień wcześniej USA informowały o uderzeniach na Iran w odwecie za ostrzelanie statku handlowego.

Czwartkowy irański atak na statek był pierwszym takim uderzeniem od zawarcia przez USA i Iran 60-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni. Zakłada ono, że Teheran podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić bezpieczną żeglugę statkom handlowym w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady jego portów.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę Ormuz wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran i ostrzegł, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.





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