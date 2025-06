Wyjaśnił on, że zgodnie z ustawą, instalowanie kamer monitorujących, zezwalanie na inspekcje i składanie raportów do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zostanie zawieszone "dopóki nie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo obiektów jądrowych".

Ghalibaf, cytowany przez agencję Tasnim, przekazał że byłaby to odpowiedź na "nieprofesjonalne działanie MAEA" .

Szef irańskiego organu do spraw energetyki jądrowej Mohammad Eslami wezwał w niedzielę szefa tej organizacji, Rafaela Grossiego, do potępienia ataków USA na Iran i podjęcia "odpowiednich kroków" przeciwko Waszyngtonowi. Skrytykował go za "bezczynność i współudział", zapowiadając kroki prawne w tej sprawie.