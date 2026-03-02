W skrócie Ali Laridżani wystąpił z wnioskiem o wznowienie rozmów nuklearnych z USA przez Oman po atakach USA i Izraela na Iran.

Laridżani zyskał potwierdzenie swojej pozycji po śmierci ajatollaha Chameneia i nadzoruje kwestie bezpieczeństwa oraz dyplomacji w konflikcie z USA i Izraelem.

Donald Trump przewiduje, że ataki na Iran mogą potrwać cztery do pięciu tygodni i zapewnia o wystarczających zapasach amunicji.

Według dziennika, który powołuje się na amerykańskich i arabskich urzędników, wniosek o wznowienie rozmów padł zaledwie kilka godzin po tym, jak wcześniejsze negocjacje zostały przerwane w wyniku rozpoczęcia przez USA i Izrael zmasowanych ataków na Iran.

Atak na Iran. Media: Laridżani wystąpił o wznowienie rozmów nuklearnych

Inicjatywa Aliego Laridżaniego ma zdaniem "Wall Street Journal" potwierdzać rosnącą pozycję tego polityka po zabiciu w sobotę najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Laridżani nadzoruje obecnie irańskie działania w zakresie bezpieczeństwa i obrony w trakcie konfliktu z Izraelem i USA, a zarazem koordynuje wysiłki Teheranu zmierzające do znalezienia dyplomatycznego wyjścia z wojny.

Nie wchodzi jednak formalnie w skład tymczasowej trójki przywódczej powołanej po śmierci Chameneia, w której skład weszli ajatollah Ali Reza Arafi z Rady Strażników, prezydent Masud Pezeszkian i szef władzy sądowniczej Gholam-Hosejn Mohseni-Edżei.

Bliski Wschód. Trump powiedział, ile mogą potrwać ataki na Iran

Z kolei Donald Trump, pytany w wywiadzie dla "New York Times", stwierdził, że intensywne ataki na Iran mogą potrwać cztery do pięciu tygodni i dodał, że nie będzie to problemem.

- Mamy ogromne ilości amunicji. Wiecie, mamy amunicję przechowywaną na całym świecie, w różnych krajach - mówił. Podobne stanowisko prezydent USA wyraził w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mail".

Jak zaznaczył "NYT", Trump nie wspomniał o obawach Pentagonu, że konflikt może jeszcze bardziej uszczuplić rezerwy amunicji - zwłaszcza do systemów obrony powietrznej - które zdaniem strategów wojskowych są kluczowe w scenariuszach takich jak konflikt o Tajwan czy rosyjska inwazja na Europę.

Trump powiedział też, że nie sądzi, by potrzebował wsparcia państw Zatoki Perskiej, by dołączyły one do wojny.

Mówiąc o zabitych w irańskich atakach żołnierzach - według NBC News byli to żołnierze w bazie w Kuwejcie - republikanin stwierdził, że liczba strat jest i tak mniejsza niż wynikało z prognoz Pentagonu. - Jeśli spojrzeć na prognozy, to, wiecie, mogło być znacznie więcej. - Spodziewamy się ofiar - dodał.

