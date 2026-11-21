W skrócie Teheran przygotowuje 14 tankowców do przełamania amerykańskiej blokady gospodarczej, która uniemożliwia eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej.

Deputowany Wahid Ahmadi zagroził, że w przypadku ataku na irańskie statki odwet uderzy w infrastrukturę petrochemiczną w regionie.

Według analizy Instytutu Studiów nad Wojną Iran ryzykuje wznowienie konfliktu na szeroką skalę, dążąc do uczynienia blokady politycznie nieopłacalną.

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- Nie ma alternatywy dla przełamania amerykańskiej blokady gospodarczej - powiedział Hamidreza Hadżi-Babei przedstawicielom prowincji w Hamadanie. Wyraził też przekonanie, że kraje, które umożliwiły obecność wojskową i interwencję USA w regionie Bliskiego Wschodu, również zostaną dotknięte konsekwencjami rozszerzania konfliktu z Iranem.

- Nie można oczekiwać, że naród irański sam poniesie koszty - powiedział.

Deputowany do parlamentu Wahid Ahmadi oświadczył natomiast, że Teheran przygotowuje 14 tankowców do przełamania blokady. Zagroził, że w przypadku ataku na któryś ze statków odwet dosięgnie infrastrukturę petrochemiczną w regionie. Powiadomił, że jednostki znajdują się już w drodze do punktów docelowych, ale nie wymienił ich nazw.

Irańskie tankowce przemieszczają się, by przerwać blokadę nałożoną przez USA - podaje także niezależny portal Iran International.

Iran zmuszony do eskalacji z USA? ISW analizuje

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił w najnowszej analizie, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza Iranu zmusza urzędników z tego państwa do rozważenia konieczności przełamania blokady USA.

Taka próba naraziłaby Iran na duże ryzyko, od zniszczenia floty tankowców po ewentualne wznowienie konfliktu na większą skalę ze Stanami Zjednoczonymi - przewiduje ISW. Skoro jednak Teheran jest gotów zaakceptować to ryzyko, irańskie władze musiały dojść do wniosku, że obecnej sytuacji nie da się utrzymać - zaznaczył ośrodek analityczny.

Blokada nałożona przez USA uniemożliwiła Iranowi eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej na rynki światowe. Kraj zmaga się z pogłębiającą się inflacją, rosnącymi kosztami utrzymania i ciągłą deprecjacją waluty.

ISW podkreślił, że USA podjęły ostatnio wiele kroków na rzecz zacieśnienia blokady - ma ona objąć również jednostki, na które przeładowano na otwartym morzu irańską ropę.

Powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) agencja Fars argumentowała w połowie minionego tygodnia, że Iran powinien wysłać w jawny sposób konwój tankowców, a w przypadku przechwycenia go przez siły USA - odpowiedzieć atakiem na regionalną infrastrukturę, co zwiększyłoby koszty militarne i polityczne USA niezbędne do utrzymania blokady.

Iran może liczyć na to, że państwa regionu Zatoki Perskiej będą naciskać na Stany Zjednoczone, aby jak najspieszniej zakończyły wojnę, jeśli walki zostaną wznowione, lub przepuściły irańskie tankowce - czytamy w opracowaniu ISW.

Iran chce przełamać blokadę USA. Amerykanie mają dwie opcje

Irańskie próby przełamania blokady stawiają zatem Stany Zjednoczone przed wyborem między zniesieniem blokady lub powrotem do walk - skonkludował think tank z Waszyngtonu.

Sprzedaż ropy naftowej odpowiada za około 30 proc. irańskiego budżetu. Przed wojną z USA i Izraelem, rozpoczętą pod koniec lutego 2026 roku, Teheran eksportował dziennie do 2 mln baryłek.

Andreas Krieg z uniwersytetu King's College London, cytowany przez stację Al Dżazira, zauważył, że Iran nie ma potencjału militarnego do przełamania blokady. - Amerykanie mają miażdżącą przewagę morską - podkreślił. Jego zdaniem celem Iranu będzie więc nie tyle przerwanie blokady, ile uczynienie jej egzekwowania niemożliwym pod względem politycznym i ekonomicznym.



