Iran będzie bronił swoich elektrowni. Chce tworzyć "ludzkie łańcuchy"

W skrócie Władze Iranu zaapelowały do młodzieży, sportowców, artystów, studentów i nauczycieli o utworzenie "ludzkich łańcuchów" wokół elektrowni.

Prezydent Masud Pezeszkian poinformował, że "ponad 14 milionów dumnych Irańczyków zgłosiło się dotychczas, by poświęcić życie w obronie Iranu".

Ultimatum Donalda Trumpa w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz zostało skomentowane jako "prostacka i arogancka retoryka" przez rzecznika dowództwa irańskich sił zbrojnych.

"Elektrownie, które są naszym narodowym majątkiem i kapitałem, niezależnie od gustów i poglądów politycznych, należą do przyszłości Iranu i irańskiej młodzieży" - stwierdził w swoim oświadczeniu Alireza Rahimi, sekretarz Rady Najwyższej Rządu ds. Młodzieży i Młodzieży.

Polityk zaapelował do Irańczyków, aby wszyscy "młodzi ludzie, sportowcy, artyści, studenci i ich nauczyciele" utworzyli "ludzki łańcuch" wokół elektrowni.

Po zakończeniu wystąpienia Rahimiego, transmitowanego w irańskiej telewizji państwowej, głos zabrał generał Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Wojskowy zaapelował do rodziców, aby wysyłali swoje dzieci na posterunki kontrolne. Te w przeszłości były wielokrotnie celem nalotów.

To nie pierwsza sytuacja w historii, w której Iran sięga po tego typu metody. Jak przypomina agencja AP, w momentach wzmożonych napięć w relacjach z Zachodem, reżim tworzył już łańcuchy wokół swoich obiektów nuklearnych.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował z kolei, że "ponad 14 milionów dumnych Irańczyków zgłosiło się dotychczas, by poświęcić swoje życie w obronie Iranu" w przypadku inwazji lądowej Stanów Zjednoczonych.

"Ja również byłem, jestem i pozostanę gotów oddać życie za Iran" - zapewnił polityk.

Apel przedstawicieli irańskiego reżimu pojawił się na kilka godzin przed upływem wyznaczonego Teheranowi przez prezydenta USA Donalda Trumpa ultimatum. W jego ramach polityk zapowiedział, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz, straci wszystkie elektrownie i mosty.

"Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki armii USA, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii" - stwierdził rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych.

We wtorek z kolei agencja Reutera poinformowała, że Iran ustalił wstępne warunki rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat "trwałego pokoju". Teheran ma żądać m.in. zaprzestania ataków, odszkodowań, a także możliwości pobierania opłat od statków, które będą przepływać w przyszłości cieśniną Ormuz.

Źródła: Meduza, AP

