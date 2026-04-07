Bliski Wschód
Iran będzie bronił swoich elektrowni. Chce tworzyć "ludzkie łańcuchy"

Dorota Hilger

Władze Iranu wzywają młodych ludzi do tworzenia "ludzkich łańcuchów" wokół irańskich elektrowni. Apel, wystosowany przez sekretarza Rady Najwyższej Rządu ds. Młodzieży i Młodzieży, pojawił się na kilka godzin przed upływem ultimatum Donalda Trumpa. Prezydent Pezeszkian poinformował z kolei o "ponad 14 milionach" osób, które chcą oddać życie za Iran.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian na tle jednej z irańskich elektrowni.
Iran wezwał do tworzenia łańcuchów wokół elektrowni. Odpowiedź na ultimatum

W skrócie

  • Władze Iranu zaapelowały do młodzieży, sportowców, artystów, studentów i nauczycieli o utworzenie "ludzkich łańcuchów" wokół elektrowni.
  • Prezydent Masud Pezeszkian poinformował, że "ponad 14 milionów dumnych Irańczyków zgłosiło się dotychczas, by poświęcić życie w obronie Iranu".
  • Ultimatum Donalda Trumpa w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz zostało skomentowane jako "prostacka i arogancka retoryka" przez rzecznika dowództwa irańskich sił zbrojnych.
"Elektrownie, które są naszym narodowym majątkiem i kapitałem, niezależnie od gustów i poglądów politycznych, należą do przyszłości Iranu i irańskiej młodzieży" - stwierdził w swoim oświadczeniu Alireza Rahimi, sekretarz Rady Najwyższej Rządu ds. Młodzieży i Młodzieży.

Polityk zaapelował do Irańczyków, aby wszyscy "młodzi ludzie, sportowcy, artyści, studenci i ich nauczyciele" utworzyli "ludzki łańcuch" wokół elektrowni.

Iran. Władze apelują do młodzieży. Chcą stworzyć "ludzkie łańcuchy"

Po zakończeniu wystąpienia Rahimiego, transmitowanego w irańskiej telewizji państwowej, głos zabrał generał Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Wojskowy zaapelował do rodziców, aby wysyłali swoje dzieci na posterunki kontrolne. Te w przeszłości były wielokrotnie celem nalotów.

To nie pierwsza sytuacja w historii, w której Iran sięga po tego typu metody. Jak przypomina agencja AP, w momentach wzmożonych napięć w relacjach z Zachodem, reżim tworzył już łańcuchy wokół swoich obiektów nuklearnych.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował z kolei, że "ponad 14 milionów dumnych Irańczyków zgłosiło się dotychczas, by poświęcić swoje życie w obronie Iranu" w przypadku inwazji lądowej Stanów Zjednoczonych.

"Ja również byłem, jestem i pozostanę gotów oddać życie za Iran" - zapewnił polityk.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Donald Trump z ultimatum dla Iranu

Apel przedstawicieli irańskiego reżimu pojawił się na kilka godzin przed upływem wyznaczonego Teheranowi przez prezydenta USA Donalda Trumpa ultimatum. W jego ramach polityk zapowiedział, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz, straci wszystkie elektrownie i mosty.

"Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki armii USA, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii" - stwierdził rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych.

We wtorek z kolei agencja Reutera poinformowała, że Iran ustalił wstępne warunki rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat "trwałego pokoju". Teheran ma żądać m.in. zaprzestania ataków, odszkodowań, a także możliwości pobierania opłat od statków, które będą przepływać w przyszłości cieśniną Ormuz.

Źródła: Meduza, AP

"Kłamliwy i szokujący". Adam Bielan w "Graffiti" reaguje na wpis premieraPolsat News

