W skrócie W okolicy Omanu w cieśninie Ormuz statek towarowy został uszkodzony przez niezidentyfikowany pocisk, co doprowadziło do naruszenia mostka. Nie zgłoszono jednak ofiar ani zanieczyszczenia środowiska.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł wcześniej, że statki mają korzystać wyłącznie z tras wyznaczonych przez Iran, a żegluga poza nimi jest zakazana i niebezpieczna.

Teheran w sobotę ponownie zamknął cieśninę Ormuz dla ruchu statków w odpowiedzi na izraelskie ataki na południowy Liban, uznając je za naruszenie porozumienia z USA.

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O sprawie poinformowała Brytyjska Służba ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO). Z jej relacji wynika, że w czwartek u wybrzeży Omanu w cieśninie Ormuz doszło do uszkodzenia statku towarowego. Jednostka miała zostać trafiona przez niezidentyfikowany pocisk.

"Statek towarowy został trafiony z prawej burty nieznanym pociskiem, co spowodowało uszkodzenie mostka. Kapitan nie zgłosił żadnych ofiar ani wpływu na środowisko" - poinformowano w komunikacie.

UKMTO przekazało, że incydent miał miejsce 7,5 mili morskiej (około 14 kilometrów) na południowy wschód od Dahit w Omanie. W komunikacie ujawniono też, że do zgłoszenia zdarzenia doszło około godziny 14.10.

Cieśnina Ormuz. IRGC przestrzegło statki: Niedopuszczalne i niebezpieczne

Wcześniej Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył, że statki mają przepływać przez cieśninę Ormuz wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez władze Iranu i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras "ogłoszonych przez inne władze".

"(...) bez wcześniejszego powiadomienia i uzgodnień z Islamską Republiką Iranu, niektóre władze ogłosiły nową trasę ruchu statków przez cieśninę Ormuz, co jest niedopuszczalne i całkowicie niebezpieczne" - stwierdził IRGC w oświadczeniu.

"Niniejszym ogłaszamy wszystkim, że jedyną dozwoloną trasą przez cieśninę Ormuz są tory wodne wyznaczone przez Islamską Republikę Iranu. Żegluga poza tymi trasami jest wysoce niebezpieczna i zabroniona. Ostrzegamy wszystkie statki, aby bezwzględnie unikały przemieszczania się poza wyznaczonymi korytarzami" - dodano w oświadczeniu.

IRGC uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Iran dąży do przejęcia pełnej kontroli nad cieśniną Ormuz

Przypomnijmy, że władze w Teheranie dążą do przejęcia pełnej kontroli nad cieśniną Ormuz. Wielokrotnie zapowiadały, że po zawarciu ostatecznego porozumienia z USA ruch w cieśninie nie powróci do przedwojennego stanu wolnej żeglugi.

W sobotę ogłoszono kolejny zwrot w sprawie szlaku. Centralne dowództwo wojskowe Iranu powiadomiło wówczas, że po raz kolejny zamknęło cieśninę "w odpowiedzi na izraelskie ataki na południowy Liban".

Uderzenia te Teheran określił jako naruszenie porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.

"Niniejszym ogłaszamy, że cieśnina Ormuz zostanie zamknięta dla ruchu statków; należy zauważyć, że ten pierwszy krok jest odpowiedzią na złamanie obietnicy przez wroga, a jeśli agresja będzie trwała, zaplanowane i podjęte zostaną dalsze kroki, aby zmusić wroga do wywiązania się ze swoich zobowiązań" - zaznaczono w oświadczeniu.

Źródło: AFP





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