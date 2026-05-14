Bliski Wschód
Incydent u wybrzeży Emiratów. Nieznani sprawcy porwali statki

Krzysztof Ryncarz

Nieznani sprawcy weszli na pokład statku u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a następnie skierowali go w stronę Iranu - przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi, UKMTO.

Dwa kontenerowce na wodzie, nałożony komunikat ostrzegawczy o incydencie morskim w pobliżu ZEA.
Statek został porwany do Iranu w okolicach cieśniny Ormuz

  • Nieznane osoby weszły na statek znajdujący się u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich i skierowały go w stronę Iranu.
  • UKMTO potwierdziło przejęcie statku przez niezidentyfikowanych sprawców oraz zaapelowało do załóg statków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji w rejonie cieśniny Ormuz.
  • W ostatnich dniach na wodach wokół Zatoki Perskiej doszło do kilku incydentów z atakami na statki handlowe, a cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana mimo zawieszenia broni między USA a Iranem.
"UKMTO otrzymała informację o incydencie na północny wschód od miasta Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Urzędnik jednej z firm przekazał, że statek został przejęty przez niezidentyfikowane osoby, gdy stał na kotwicy. Obecnie zmierza on w kierunku irańskich wód terytorialnych" - przekazała brytyjska agencja.

W komunikacie zaznaczono, że UKMTO bada incydent. Agencja zaapelowała również do statków o zgłaszanie wszystkich podejrzanych zdarzeń, do których dochodzi w okolicach cieśniny Ormuz.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi stwierdził, że Iran uznaje cieśninę Ormuz za otwartą dla wszystkich statków handlowych. Zaznaczył jednak, że muszą one współpracować z irańską marynarką wojenną.

Cieśnina Ormuz. Kolejny statek zaatakowany

To nie pierwszy incydent związany z atakiem na statek handlowy na wodach w okolicach Zatoki Perskiej. W niedzielę niezidentyfikowany pocisk uderzył w masowiec w pobliżu Dohy - stolicy Kataru. W wyniku zdarzenia na pokładzie wybuchł niewielki pożar, ale nie odnotowano ofiar.

Do ataku na statek towarowy w cieśninie Ormuz doszło również 5 maja. Z kolei 3 maja niezidentyfikowany pocisk uderzył w tankowiec znajdujący się u wybrzeży portu Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tego samego dnia niewielkie łodzie zaatakowały również masowiec u wybrzeży Iranu.

Cieśnina Ormuz to kluczowy szlak morskiego handlu ropą naftową i gazem. Przed rozpoczęciem 28 lutego przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi, eksportowano przez nią około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje zawieszenie broni. Mimo to, cieśnina pozostaje ciągle praktycznie całkowicie zablokowana.

Źródło: Reuters, Interia

