Bliski Wschód
Bliski Wschód

Incydent nad Morzem Arabskim. Amerykański żołnierz poszukiwany

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Amerykański śmigłowiec wojskowy MH-60S Sea Hawk musiał awaryjnie wodować na Morzu Arabskim - przekazała stacja CBS News. Trzech członków załogi zostało uratowanych, trwają poszukiwania czwartego. Nic nie wskazuje na to, że maszyna została zestrzelona.

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Wojskowy śmigłowiec MH-60S Sea Hawk w locie na tle pochmurnego nieba, zdjęcie ilustracyjne.
Śmigłowiec MH-60S Sea Hawk. Zdjęcie ilustracyjneTIMM ZIEGENTHALERAFP

W skrócie

  • Amerykański śmigłowiec wojskowy MH-60S Sea Hawk dokonał awaryjnego wodowania na Morzu Arabskim. Trzech z czterech członków załogi zostało uratowanych, przy czym jeden nadal jest poszukiwany.
  • Według komunikatu Centralnego Dowództwa Sił Morskich USA nic nie wskazuje na działanie sił nieprzyjaciela jako przyczynę incydentu, a okoliczności są wyjaśniane.
  • Lotniskowiec USS George H.W. Bush przebywa w rejonie Bliskiego Wschodu od końca kwietnia, a obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych została zwiększona w związku z konfliktem z Iranem.
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Z relacji amerykańskiej telewizji wynika, że wypadek maszyny miał miejsce w środę rano polskiego czasu.

Załoga śmigłowca MH-60S Sea Hawk, przydzielonego do lotniskowca USS George H.W. Bush, przeprowadziła awaryjne wodowanie na Morzu Arabskim o godz. 3.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 9.30 rano w Polsce) - potwierdziło w komunikacie Centralne Dowództwo Sił Morskich USA.

Morze Arabskie. Awaria śmigłowca Marynarki Wojennej USA

"Trzech z czterech członków załogi zostało odnalezionych i jest w stabilnym stanie na pokładzie USS George H.W. Bush. Siły Marynarki Wojennej USA operujące w regionie prowadzą obecnie poszukiwania czwartego członka załogi, który nadal jest uznawany za zaginionego. Okoliczności zdarzenia są przedmiotem dochodzenia" - podała amerykańska armia.

"Nic nie wskazuje na to, aby przyczyną sytuacji było działanie sił nieprzyjaciela" - zaznaczono w komunikacie. W sprawie incydentu nieoficjalnie wspomina się o awarii maszyny lub błędzie pilota.

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Lotniskowiec USS George H.W. Bush przebywa na Bliskim Wschodzie od końca kwietnia. Jest to jeden z dwóch lotniskowców pozostałych w regionie. Amerykanie zwiększyli oddziały w związku z rozpoczęciem wojny z Iranem. Obecnie konflikt pozostaje w stanie zawieszenia.

Chociaż Stany Zjednoczone zniosły blokadę statków wpływających i wypływających z cieśniny Ormuz, nadal utrzymują obecność wojskową.

Do połowy maja Stany Zjednoczone straciły 42 statki powietrzne w operacji Epic Fury, kiedy to Kongres otrzymał ostatnią aktualizację. W większości były to bezzałogowce.

Źródła: PAP, CBS News

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