Bliski Wschód

Bliski Wschód

Huti wymierzyli ciosy. Międzynarodowe lotnisko sparaliżowane, nowe informacje

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Władze Arabii Saudyjskiej do soboty przedłużyły zamknięcie międzynarodowego lotniska im. króla Chalida w Rijadzie - poinformował Reuters. To echa ostatnich ataków jemeńskich Hutich. W wyniku uderzeń życie straciło 18 osób.

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Eksplozja i czarne kłęby dymu nad Rijadem, nocne niebo rozświetlone wybuchem, zamknięte lotnisko w tle.
Arabia Saudyjska. Lotnisko w Rijadzie pozostanie zamknięte do 17 październikaMapTiler | Wahaj Bani Moufleh / Middle East Images / KAWANT HAJUAFP

W skrócie

  • Międzynarodowe lotnisko imienia króla Chalida w Rijadzie pozostanie zamknięte do soboty, by dokończyć procedury bezpieczeństwa po atakach Huti.
  • Ostatnie ataki jemeńskich Huti spowodowały śmierć 18 osób oraz uszkodzenia infrastruktury lotniskowej i poważne zakłócenia w saudyjskim ruchu lotniczym.
  • Zakłócenia wpłynęły na globalny ruch lotniczy oraz zmusiły linie do zmiany tras.
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Agencja Reutera, powołując się na wydany przez władze lotnicze dokument NOTAM (Notice to Airmen), poinformowała, że do soboty 17 października przedłużono zamknięcie międzynarodowego lotniska imienia króla Chalida w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

Władze poinformowały w dokumencie, że operacje zostały zawieszone, aby "umożliwić dokończenie procedur zapewniających bezpieczeństwo i gotowość operacyjną obiektów lotniska".

Ataki na lotnisko w Rijadzie. Zginęło 18 osób, media o "najkrwawszym uderzeniu"

Przypomnijmy, że w wyniku ataków jemeńskich Huti na lotnisko w Rijadzie zginęło w ostatnich dniach co najmniej 18 osób. Agencja AFP podkreśliła, że było to "najkrwawsze uderzenie" na Arabię Saudyjską od ponad dekady. W jego wyniku setki osób zostało rannych.

Źródło AFP w branży nadzorujące loty w rejon Zatoki Perskiej ujawniło, że w trakcie ataków doszło do uszkodzenia terminali numer trzy i cztery oraz sprzętu radarowego i łącznościowego. "Stan pasów startowych nie został jeszcze oceniony" - czytamy w publikacji agencji.

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Reuters wskazał z kolei, że ataki oznaczają "jedno z najpoważniejszych zakłóceń w saudyjskim lotnictwie od lat". Ponadto wywołują obawy, iż lotnictwo cywilne może stać się celem konfliktu zbrojnego.

- Tak intensywny i nieprzerwany atak na lotnictwo cywilne jest czymś bezprecedensowym - powiedział Mark Zee, założyciel OPSGROUP, czyli organizacji zajmującej się międzynarodowymi operacjami lotniczymi.

- Uważam, że wymaga to od nas ponownego przemyślenia naszego spojrzenia na aktualną sytuację w zakresie ryzyka oraz zachowania szczególnej ostrożności - dodał.

Arabia Saudyjska. Zakłócenia w ruchu lotniczym, odwołano niemal połowę lotów

Serwis monitorujący ruch lotniczy Flightradar24 wykazał, że w poniedziałek samoloty omijały stolicę Arabii Saudyjskiej. Mimo to odrzutowce przelatywały przez przestrzeń powietrzną kraju i lądowały w głównym węźle lotniczym w Dżuddzie na zachodnim wybrzeżu.

Według firmy analitycznej Cirium odsetek odwołanych lotów we wszystkich saudyjskich portach lotniczych wyniósł 46,4 proc.

Zakłócenia zmusiły linie lotnicze w całej Europie i Azji do zawieszenia połączeń, a amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zaleciła w niedzielę przewoźnikom zachowanie ostrożności podczas lotów do Arabii Saudyjskiej lub nad jej terytorium.

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Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) rozszerzyła z kolei w piątek ostrzeżenie dotyczące przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej, powołując się na ataki rakietowe i dronowe.

- Skutki wykraczają poza granice Arabii Saudyjskiej i obejmują cały region oraz jego globalne powiązania - mówił analityk lotniczy John Strickland.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na światowe lotnictwo. "Znaczne wydłużenie trasy"

OPSGROUP zaleciła liniom lotniczym całkowite unikanie południowego korytarza lotniczego nad Bliskim Wschodem i wybieranie trasy z Europy do Azji przez Azję Środkową.

Mark Zee wskazał, że powoduje to "znaczne wydłużenie trasy" w przypadku niektórych połączeń oraz "ogranicza możliwości dotarcia do Dubaju i Abu Zabi dla większości zachodnich przewoźników"

Dodajmy, że - według Reutersa - eskalacja konfliktu z Huti wzbudziła też obawy dotyczące "szerszych skutków gospodarczych". "Prognozuje się, że realny PKB Arabii Saudyjskiej skurczy się w tym roku o 3,6 proc." - czytamy w publikacji agencji.

Źródła: Reuters, AFP

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