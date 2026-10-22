Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari poinformował w czwartek, że w ciągu ostatnich 48 godzin ugrupowanie przeprowadziło cztery operacje na cele w Arabii Saudyjskiej. Według jego relacji wykorzystano do nich rakiety balistyczne i drony.

Na liście celów, poza ministerstwem obrony w Rijadzie i instalacjami Aramco nad Morzem Czerwonym, znalazły się lotniska Króla Fahda w Dammam oraz w Abha.

Huti twierdzą, że trafili w obiekty, a w instalacjach koncernu naftowego w Janbu wybuchł pożar. Saudyjskie władze nie potwierdziły tych doniesień.

Bliski Wschód. Rebelianci Huti ostrzegają Arabię Saudyjską

Huti zapowiedzieli kontynuowanie ataków w głębi saudyjskiego terytorium. Nexta przytoczyła ostrzeżenie rebeliantów dotyczące potencjalnych uderzeń odwetowych.

"Ostrzegamy Arabię Saudyjską, że ataki na jemeńskie plemiona będą miały poważne i nieprzewidywalne konsekwencje" - czytamy.

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Associated Press podkreśla, że rzecznik Huti nie przedstawił dowodów na uderzenie w siedzibę saudyjskiego ministerstwa obrony.

Arabia Saudyjska informuje o zestrzeleniu dronów

Rzecznik koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej Turki al-Maliki poinformował o przechwyceniu i zniszczeniu czterech dronów w regionach Rijadu i Medyny. Oświadczenie przekazała saudyjska agencja prasowa SPA.

Wcześniej tego samego dnia koalicja ogłosiła zniszczenie pojedynczego bezzałogowca w regionie stolicy. Nie ujawniono szczegółów dotyczących celów maszyny.

Atak na lotnisko w Dammam. Dwie osoby nie żyją

Potwierdzono natomiast doniesienia o ofiarach ataku na międzynarodowe lotnisko Króla Fahda w Dammam. Do uderzenia doszło w środę wieczorem.

Według saudyjskiego urzędu lotnictwa cywilnego zginęły dwie osoby - obywatel Arabii Saudyjskiej i mieszkający w królestwie obywatel Indii. Osiem osób zostało rannych. Huti przyznali się do przeprowadzenia nalotu w opublikowanym w czwartek komunikacie.

W czwartek operacje na lotnisku zostały wznowione, a ruch lotniczy wrócił do normy.

Równolegle Reuters podał, powołując się na sześć osób znających sprawę, że koncern Aramco polecił pracownikom opuścić centralę w Dhahranie i przejść na pracę zdalną.

W budynku mieści się centrum operacyjne pomagające nadzorować wydobycie ropy, rafinerie, terminale eksportowe i rurociągi.

Źródło: Reuters, Associated Press

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