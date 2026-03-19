W skrócie Sekretarz obrony USA Pete Hegseth poinformował, że obrona powietrzna Iranu została zniszczona, a zdolność atakowania rakietami balistycznymi spadła o ponad 90 proc.

Hegseth apelował do dziennikarzy o rzetelne informowanie na temat operacji "Epicka Furia" i podkreślił przewagę militarną Stanów Zjednoczonych nad Iranem.

Szef Pentagonu stwierdził, że świat oraz "niewdzięczni sojusznicy" powinni docenić decyzje Donalda Trumpa i powiedzieć mu "dziękuję".

Pete Hegseth podczas czwartkowego przemówienia apelował do dziennikarzy, aby nie szerzyli fałszywych informacji dotyczących wojny na Bliskim Wschodzie.

- Operacja "Epicka Furia" to coś innego. Ma precyzyjnie wyznaczone cele, które wyznaczył nam nasz prezydent (Donald Trump) - podkreślił szef Pentagonu.

Jak stwierdził Hegseth, działania w Iranie "nie są definiowane przez dziennikarzy ani nowe cele", a Stany Zjednoczone zamierzają "niszczyć rakiety, wyrzutnie i bazy przemysłowe Iranu" oraz jego marynarkę wojenną z pociskami atomowymi.

- Zwracam się do patriotycznych dziennikarzy. Nikt w czasie wojny nie może zapewnić idealnych działań, ale proszę, informujcie o tym, jak rzeczywiście wygląda sytuacja. Wygrywamy, to my dyktujemy warunki - mówił.

Bliski Wschód. Hegseth o działaniach USA: Metodyczne, bezwzględne i przytłaczające

Hegseth dodał, że Iran jest dużym krajem i tak samo jak Hamas przeznaczył duże fundusze na rozwój zdolności nuklearnych, które - jak przekonywał - zagrażały Stanom Zjednoczonym.

- My ich zwalczamy w sposób metodyczny, bezwzględny i przytłaczający. Żadne inne wojsko nie mogłoby tego zrobić. Wyniki mówią same za siebie, zaatakowaliśmy ponad siedem tysięcy celów w Iranie. To jest nasza przeważająca siła - wygłaszał Hegseth.

Sekretarz zapowiedział, że czwartek będzie "kolejnym dniem z najbardziej intensywnymi atakami". Jak relacjonował, zdolność Iranu do ataków balistycznych spadła o ponad 90 proc., podobnie jak liczba ataków dronowych.

- Nasze zdolności wzrastają, a zdolności Iranu maleją. Atakujemy, siejemy śmierć i zniszczenie z nieba. Obrona powietrzna Iranu została zniszczona, ich baza przemysłu zbrojeniowego, fabryki zostały w dużej mierze zniszczone - zaznaczył.

Wojna w Iranie. Trump oczekuje podziękowań? "Niewdzięczni sojusznicy"

Szef Pentagonu wspomniał również, że Iran od dekad terroryzował Stany Zjednoczone. - Ich kluczowy przemysł to nie jest stal, rolnictwo, turystyka - ich kluczowy przemysł to terroryzm sponsorowany przez państwo - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że według posiadanych przez USA informacji irański reżim dążył do "apokaliptycznych celów", grożących całemu światu.

- Świat, Bliski Wschód, nasi niewdzięczni sojusznicy w Europie, a nawet część naszej prasy powinna powiedzieć prezydentowi Trumpowi jedno: Dziękuję - ocenił Hegseth.

Członek administracji Donalda Trumpa odniósł się również do izraelskich ataków na irańskie pola gazowe, które miały odbyć się bez wiedzy USA. Hegseth zapewnił, że to USA "trzymają wszystkie karty" dzięki uderzeniom na strategiczną irańską wyspę Chark.

Choć USA zapewniają o potrzebie działań militarnych na Bliskim Wschodzie, globalne wzrosty cen ropy i obawy o załamanie się innych rynków surowców po blokadzie cieśniny Ormuz wywierają presję na administrację Donalda Trumpa. Amerykański prezydent poprosił sojuszników o wysłanie okrętów do odblokowania cieśniny, jednak większość z kluczowych państw NATO odmówiła.

Źródła: Reuters, AFP

"Wydarzenia": Rząd wdraża plan B w sprawie SAFE Polsat News