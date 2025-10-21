W skrócie Hamas deklaruje gotowość do wydobycia spod gruzów i przekazania Izraelowi ciał zakładników, pod warunkiem otrzymania ciężkiego sprzętu i więcej czasu.

Izrael oskarża Hamas o przeciąganie procesu wydania zwłok oraz obawia się wykorzystania sprzętu do celów wojskowych.

Trwa kruchy rozejm, jednak izraelska armia ponownie zaatakowała Gazę w odpowiedzi na ostrzał, a organizacje międzynarodowe alarmują o problemach z dostarczeniem pomocy humanitarnej.

- Jesteśmy gotowi odzyskać i wydać wszystkie ciała zgodnie z porozumieniem, nie mamy zamiaru nikogo zatrzymywać u siebie. Niech wrócą do swoich krewnych, a nasi męczennicy również powrócą i zostaną pochowani z godnością - oświadczył.

Hamas od dawna twierdzi, że będzie potrzebował dodatkowego ciężkiego sprzętu, aby odnaleźć pozostałych zmarłych zakładników.

Izrael oskarżył Hamas o przetrzymywanie ciał zakładników

Izrael oskarżył Hamas o celowe przeciąganie procesu wydawania zwłok, twierdząc, że może zwrócić niemal wszystkie ciała w krótkim czasie.

Istnieją również obawy, że organizacja terrorystyczna mogłaby wykorzystać ciężki sprzęt do celów militarnych - przypomniał portal Times of Israel.

Zgodnie z warunkami obowiązującej od 10 października br. pierwszej fazy rozejmu Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych zakładników. W Strefie Gazy wciąż pozostają zwłoki 15 uprowadzonych.

Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael ostrzelał Gazę

Niedawno ogłoszone zawieszenie broni nie jest przestrzegane przez strony konfliktu.

Izraelska armia przeprowadziła w niedzielę naloty na Strefę Gazy w odpowiedzi na ostrzał, który przypisała Hamasowi. Palestyńska grupa nie przyznała się do ataku. W nalotach zginęło 45 Palestyńczyków, a w poprzedzającym go ataku - dwóch izraelskich żołnierzy.

Były to najpoważniejsze starcia od czasu zawarcia 10 października przygotowanego przez USA rozejmu. Izrael ogłosił w niedzielę wieczorem, że wraca do zawieszenia broni.

Pomoc dla Strefy Gazy. Kłopoty z dostarczeniem zapasów

Międzynarodowe organizacje alarmują, że wciąż istnieje problem z dostarczeniem niezbędnej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Światowy Program Żywnościowy donosi, że nie wszystkie drogi do Gazy zostały otwarte przez izraelskie wojsko.

Pracownicy organizacji zaznaczyli, że do północnej Gazy zaczęło trafiać więcej transportów z pomocą, ale jej skala jest wciąż niewystarczająca.

