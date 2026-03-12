W skrócie Iran praktycznie zamknął cieśninę Ormuz, grożąc zatapianiem statków. Już teraz ataki rakietowe dotknęły tankowce pod różnymi banderami.

Na świecie trwa uwalnianie rezerw ropy naftowej w bezprecedensowej skali, a kraje takie jak Japonia i Australia podejmują działania w związku ze wzrostem cen i zakłóceniami w imporcie paliw.

Wojna na Bliskim Wschodzie skutkuje ograniczeniem lotów, wzrostem cen biletów lotniczych i naciskami na USA oraz Izrael w związku z kurczącymi się zapasami paliw.

Takiego natężenia ostrzałów nie było od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Tu, w Północnym Izraelu, świst przelatujących nad głową rakiet zlewa się z hukiem śmigłowców.

W pobliżu miejscowości Karmiel śmigłowce izraelskiej armii przeszukiwały z niskiej wysokości teren. Wcześniej poinformowano o naruszeniu przestrzeni powietrznej Izraela przez niezidentyfikowany obiekt latający. Być może dron.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran spuszcza miny, rakiety lecą w tankowce

W środę pojawiły się informacje, że po wodach cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi około jednej piątej światowego handlu ropą, zamiast tankowców pływają miny. Według informacji agencji Reutera zrzucono już ich co najmniej tuzin. To tłumaczy operację amerykańskich wojsk, które poinformowały o zniszczeniu 16 jednostek, zdolnych do zaminowania przeprawy.

Irańczycy praktycznie już na początku wojny zamknęli szlak morski przez Ormuz. Codziennie powtarzają, że jeśli któryś ze statków zdecyduje się na przepłynięcie przez cieśninę - zostanie zatopiony.

Z rufy Mayuree Naree, masowca pływającego po banderą Tajlandii, 12 marca wciąż wydobywa się dym. W środę został trafiony został irańską rakietą - płonie maszynownia. Zaginęło trzech członków załogi. Prawdopodobnie są uwięzieni właśnie w płonącej części jednostki. Władze Tajlandii żądają przeprosin. Ale ile są one warte w obecnej sytuacji?

Rakiety dosięgły jednostek pływających pod banderami m. in. Liberii i Japonii. Płoną także tankowce na irackich wodach. W ich pobliżu eksplodowały dwie irańskie łodzie, wypełnione materiałami wybuchowymi. Władze Iraku zamknęły w związku z tym wszystkie porty naftowe i wstrzymały operacje związane z załadunkiem ropy.

Teheran przekonuje, że zamierza unicestwić wszelkie statki, należące do USA, Izraela i ich sojuszników. To jakby połowa świata.

Nie oszczędzono nawet Indii, gdzie na stacjach benzynowych zaczynają się protesty w związku z planami reglamentacji paliwa i gazu. Władze Indii poinformowały, że udało im się załatwić dla swoich statków bezpieczne przejście przez Ormuz. Teheran zdementował te informacje. Jakby to wyglądało, że główny rywal Chin w Azji - Indie, załatwiły sobie coś, co na razie wydaje się nieosiągalne dla Chin. Chin, które uważają się za "przyjaciela" władz w Teheranie.

Wojna w Iranie. Świat uwalnia rezerwy ropy, ceny idą w górę

Na świecie trwa uwalnianie rezerw ropy naftowej - w bezprecedensowej skali. Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformowała, że na rynek z magazynów trafi 400 mln baryłek ropy naftowej. Podobne działania zapowiedziała m.in. Japonia. Bo blokada w cieśnienie Ormuz najbardziej uderza jednak w Azję. Przez przeprawę trafiało tam 80 proc. importu paliw energetycznych państw azjatyckich.

Gwałtownie wzrosły ceny produktów importowanych z Iranu w sąsiednim Turkmenistanie. W Aszchabadzie, stolicy kraju, ceny ziemniaków, ogórków i owoców skoczyły od 50 do 70 proc. Choć granica z Iranem pozostaje otwarta, to strumień importowanych towarów znacznie się zmniejszył.

W Australii władze ogłosiły, że zapasy paliwa starczą na dwa miesiące. Ale, o czym poinformowano oficjalnie, stanie się to kosztem ich jakości.

Wojna na Bliskim Wschodzie powoduje, że lotnictwo cywilne stopniowo wraca do poziomu z czasów pandemicznych. I to nie tylko za sprawą zamkniętych lub działających w ograniczonym zakresie państw Zatoki Perskiej. Ze względu na wzrost cen ropy zapowiadane są znaczne podwyżki cen biletów.

Linie australijskie i nowozelandzkie poinformowały o zmniejszeniu siatki połączeń. Na razie o 5 proc. W tym tygodniu bilety na rejsy ze stolicy Jordanii - Ammanu - do Polski (dla tych, którzy jeszcze chcieliby opuścić Bliski Wschód) w jedną stronę to koszt około 3500 złotych. To dwukrotnie więcej niż przed rozpoczęciem wojny.

Bliski Wschód. Czy Trump pośliźnie się na irańskiej ropie?

W sytuacji, kiedy amerykańsko-izraelskie ataki zaostrzają się i nie ma żadnych sygnałów świadczących o bliskim zakończeniu wojny, ropa naftowa wysuwa się na pierwszy plan. Miarą wytrzymałości rządów są bowiem ich zapasy paliw kopalnych. Im bliżej będzie dna, tym większe naciski zaczną się na USA i Izrael.

Donald Trump zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, choć w znanym sobie stylu przekonuje świat, że irańskie lotnictwo czy marynarka wojenna "praktycznie nie istnieją".

Rozwiązaniem - o którym Trump wspomina - byłoby wysłanie do cieśniny Ormuz statków amerykańskiej marynarki wojennej. Przy wciąż działającym państwie ajatollahów to oznaczałoby otwarcie nowego, niebezpiecznego teatru wojny, która stopniowo ogarnia cały Bliski Wschód.

Z Jodfat w Północnym Izraelu korespondent Interii i Polskiego Radia Tomasz Sajewicz

