W skrócie Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejny atak na Iran, a według źródeł Reutera wybuchy miały miejsce także w pobliżu stolicy Kurdystanu.

Dowództwo amerykańskie zapowiedziało dalsze naloty wymierzone w irańskie zdolności ofensywne.

Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało, że dwa emirackie tankowce zostały trafione przez irańskie pociski na wodach Omanu, w wyniku czego zginął jeden indyjski członek załogi, a ośmiu zostało rannych.

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"O 16:45 czasu wschodniego (22:45 czasu w Polsce - red.) Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych rozpoczęło trzecią z rzędu noc ataków przeciwko Iranowi, na polecenie Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych" - poinformowało dowództwo (CENTCOM) w komunikacie na X.

USA uderzyły na Iran. Kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie

Amerykańskie dowództwo zapowiedziało kontynuowanie ataków, które mają nałożyć "ciężkie koszty na irańskie siły i osłabiać ich zdolność do atakowania niewinnych cywilów oraz handlu morskiego w cieśninie Ormuz".

Irańskie półoficjalne agencje państwowe podają, że eksplozje odnotowano m.in. w mieście przybrzeżnym Bandar Abbas, a także na irańskich wyspach Kisz i Keszm.

Według źródeł agencji Reutera podczas kolejnej fali amerykańskich nalotów pociski spadły również na obiekt należący do wspieranej przez Iran kurdyjskiej grupy. Znajduje się on na wschód od Irbilu, stolicy autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku.

Donald Trump przekazał dziennikarzom, że Stany Zjednoczone niszczą irański potencjał do paraliżowania ruchu przez cieśninę. Podkreślił jednak, iż nadal wierzy w porozumienie między USA a Iranem, a ponadto oczekuje zwrotów kosztów od krajów, które mogą wysyłać swoje statki przez cieśninę Ormuz pod amerykańską ochroną.

Alarm w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Trafiono tankowce

Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało w poniedziałek, że dwa emirackie tankowce zostały zaatakowane przez irańskie pociski manewrujące na południowej linii cieśniny Ormuz, na wodach terytorialnych Omanu - cytuje agencja Reutera.

Zginął jeden indyjski członek załogi, a ośmiu innych zostało rannych, w tym czterech poważnie. Resort twierdzi, że pożary jednostek zostały opanowane, ale uderzenie stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Zagrożono Iranowi odwetem.

Wcześniej irańskie media cytowały oświadczenie armii Iranu, która twierdziła, że zaatakowała "wrogi amerykański statek" pociskami manewrującymi. Amerykanie nie potwierdzili tej informacji.

Zapowiedź kolejnych uderzeń ze strony USA

Przed komunikatami o atakach w poniedziałek Trump był gościem programu "Hugh Hewitt Show", w którym zapowiedział, że amerykańskie siły za jakiś czas uderzą też na górę Pickaxe. To jeden z kompleksów irańskiego programu nuklearnego.

- Uważnie obserwujemy (to miejsce - red.). (...) Zdobędziemy górę Pickaxe. Powiedzcie Irańczykom, żeby byli gotowi - oświadczył Trump.

W poniedziałek Trump poinformował również, że USA przywracają blokadę irańskich statków w Zatoce Perskiej. Cieśnina Ormuz ma jednak pozostać otwarta dla jednostek z innych państw, tyle że za opłatą wynoszą 20 proc. wartości przewożonego towaru. Zdaniem prezydenta opłata ma być pobierana w celu pokrycia "wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata".

Źródła: Reuters, AFP





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