Greta Thunberg poinformowała szwedzkie MSZ, że jest poddawana surowemu traktowaniu w izraelskim więzieniu po jej zatrzymaniu i usunięciu z flotylli wiozącej pomoc do Gazy - wynika z korespondencji, do której dotarł brytyjski dziennik "The Guardian".

Urzędnik szwedzkiej ambasady w Tel Awiwie mógł spotkać się z Gretą. W mejlu do bliskich Thunberg urzędnik przekazał, że ta twierdziła, że dostała wysypki (najprawdopodobniej wywołaną przez pluskwy) oraz niewystarczającą ilością jedzenia i wody. Aktywistka miała być również zmuszana do siedzenia na twardej powierzchni przez długie okresy.

Greta Thunberg poddawana torturom w izraelskim więzieniu. "Ciągnęli ją za włosy"

"Inna ambasada dowiedziała się od jednego z zatrzymanych, że widział, jak (Thunberg - red.) była zmuszana do trzymania flag, podczas gdy robiono zdjęcia. Zastanawiała się, czy jej zdjęcia zostały rozpowszechnione" - dodał w mejlu urzędnik szwedzkiego ministerstwa.

Zarzut ten został potwierdzony przez co najmniej dwóch innych członków flotylli, którzy zostali zatrzymani przez siły izraelskie i zwolnieni w sobotę.

- Ciągnęli małą Gretę za włosy na naszych oczach, bili ją i zmuszali do pocałowania izraelskiej flagi. Zrobili jej wszystko, co można sobie wyobrazić, jako ostrzeżenie dla innych - powiedział agencji Anadolu turecki aktywista Ersin Çelik, uczestnik flotylli Sumud.

Lorenzo D'Agostino, dziennikarz i uczestnik flotylli, powiedział po powrocie do Stambułu, że Thunberg została "owinięta w izraelską flagę" oraz była traktowana "jak zdobycz".

Z kolei francuski lekarz Baptiste André, który był na jednej z łodzi flotylli w czerwcu, powiedział reporterom po powrocie do Francji, że był świadkiem, jak izraelski pogranicznik wyśmiewał i celowo pozbawiał snu pasażerów, w szczególności Thunberg.

Ambasada Izraela oświadczyła, że zarzuty są "kompletnymi kłamstwami". "Wszyscy zatrzymani z prowokacji Hamas-Sumud otrzymali dostęp do wody, jedzenia i toalet; nie odmówiono im dostępu do pomocy prawnej, a wszystkie ich prawa, w tym dostęp do opieki medycznej, zostały w pełni przestrzegane".

Flotylla Sumud zatrzymana. Greta Thunberg w więzieniu o zaostrzonym rygorze

Thunberg jest wśród grupy 437 aktywistów, parlamentarzystów i prawników, którzy byli częścią flotylli Sumud - koalicji 40 statków wiozących pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Siły izraelskie przechwyciły w nocy z czwartku na piątek wszystkie łodzie oraz zaaresztowały członków załogi.

Skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa narodowego Izraela, Itamar Ben-Gvir, został sfilmowany w czwartek wieczorem, gdy stał przed aktywistami, nazywając ich "terrorystami". Niektórzy z nich krzyczeli: "Wolna Palestyna".

- To są terroryści flotylli - powiedział, wskazując na dziesiątki ludzi siedzących na ziemi. Jego rzecznik potwierdził, że wideo zostało nagrane w porcie Aszdod.

Ben-Gvir wcześniej wzywał do uwięzienia aktywistów zamiast ich deportacji.

Większość z aktywistów jest przetrzymywana w więzieniu o zaostrzonym rygorze Ktzi'ot, znanym również jako Ansar III, na pustyni Negew. Więzienie służy izraelskim władzom głównie do przetrzymywania palestyńskich więźniów, których Izrael oskarża o udział w działaniach bojowych lub terrorystycznych.

Według prawników z organizacji pozarządowej Adalah, prawa członków załogi są "systematycznie naruszane" poprzez odmawianie dostępu do wody, leków czy niezapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych.

Włoski zespół prawny reprezentujący flotyllę potwierdził, że zatrzymani przez godziny nie mieli dostępu do jedzenia i wody, z wyjątkiem "paczki chipsów podanej Grecie i pokazanej kamerom". Prawnicy zgłosili również przypadki przemocy słownej i fizycznej.

