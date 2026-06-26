W skrócie Donald Trump poinformował, że Iran wystrzelił co najmniej cztery drony w kierunku statków płynących przez cieśninę Ormuz.

Według informacji agencji, jeden ze statków został trafiony nieznanym pociskiem u wybrzeży Omanu, nie ponosząc jednak poważniejszych uszkodzeń.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nakazał statkom korzystanie wyłącznie z tras zatwierdzonych przez Iran i zapowiedział działania wobec niestosujących się jednostek.

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Donald Trump opisał, że jeden z dronów uderzył w górny pokład "dużego i bardzo drogiego statku towarowego". Jednostka była w stanie kontynuować rejs mimo odnotowanych uszkodzeń.

Ogółem Iran miał wystrzelić w kierunku jednostek przepływających przez cieśninę Ormuz co najmniej cztery bezzałogowe statki powietrzne jednorazowego użytku. Amerykański prezydent określił te incydenty mianem "głupiego naruszenia porozumienia" o zawieszeniu broni pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Statek trafiony "nieznanym pociskiem". Incydent u wybrzeży Omanu

Komentując sprawę, agencja Bloomberga napisała, że te wydarzenia stanowią "jedno z największych" jak dotąd wyzwań dla kruchego rozejmu z Teheranem. "Incydent ten oznacza również porażkę w wysiłkach na rzecz przywrócenia ruchu morskiego na tym kluczowym szlaku energetycznym", jakim jest cieśnina Ormuz - czytamy.

Nie jest jasne, do których konkretnie ataków w swoim piątkowym wpisie odniósł się Donald Trump. Media powiązują jednak jego wypowiedź z czwartkowym uderzeniem w pływający pod banderą Singapuru tankowiec Ever Lovely.

Jak opisała stacja CNA, kontenerowiec został trafiony "nieznanym pociskiem", kiedy znajdował się u wybrzeży Omanu. Uszkodzenia, które odniosła jednostka, nie były na tyle poważne, aby wpłynąć na jej zdolność do kontynuowania rejsu. Żaden członek załogi nie został ranny.

Cieśnina Ormuz. Władze w Iranie stawiają warunki

Wcześniej Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) nakazał statkom przepływać przez cieśninę Ormuz wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez władze Iranu. Przestrzeżono przy tym przed korzystaniem z alternatywnych tras "ogłoszonych przez inne władze".

"Niniejszym ogłaszamy wszystkim, że jedyną dozwoloną trasą przez cieśninę Ormuz są tory wodne wyznaczone przez Islamską Republikę Iranu. Żegluga poza tymi trasami jest wysoce niebezpieczna i zabroniona. Ostrzegamy wszystkie statki, aby bezwzględnie unikały przemieszczania się poza wyznaczonymi korytarzami" - czytamy w oświadczeniu.

IRGC zapowiedział również, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Źródła: Truth Social, Bloomberg, CNA





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