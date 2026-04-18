W skrócie Stany Zjednoczone zamierzają rozpocząć akcję zajmowania statków powiązanych z Iranem na wodach międzynarodowych, co ma być także sygnałem ostrzegawczym dla Chin.

Iran cofnął decyzję o odblokowaniu cieśniny Ormuz, powołując się na amerykańską blokadę portów.

Administracja Donalda Trumpa wprowadza operację "Ekonomiczna Furia", licząc na skłonienie Iranu do negocjacji.

Misja amerykańskiego wojska ma skupić się na zajmowaniu tankowców i innych statków handlowyc,h pływających pod irańską banderą lub powiązanych z Iranem.

Działania - jak ustalił "The Wall Street Journal", będą prowadzone na wodach międzynarodowych.

USA - Iran. Impas w negocjacjach, cieśnina Ormuz znów blokowana

Doniesienia pojawiły się w sobotę - tego samego dnia Iran poinformował, że z powodu utrzymującej się amerykańskiej blokady irańskich portów cofa piątkową decyzję o odblokowaniu cieśniny Ormuz.

Jak podało Dowództwo Centralne USA, do tej pory Amerykanie odparli 23 statki próbujące opuścić lub dobić do brzegów Iranu.

Według agencji Reutera co najmniej dwa statki, przepływające w sobotę w tym regionie (z czego co najmniej jeden pod indyjską banderą) zgłosiły, że zostały ostrzelane. Indie wezwały ambasadora Iranu na rozmowy.

Statki powiązane z Iranem na celowniku Stanów Zjednoczonych

Jeszcze w czwartek generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, powiedział, że amerykańskie wojska "będą aktywnie ścigać każdy statek pod irańskią banderą lub każdy okręt, próbujący udzielić Iranowi wsparcia materialnego". Dotyczy to także jednostek floty cieni, z której korzysta również Rosja.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa chce zmusić Teheran do ponownego otwarcia wąskiego gardła na Morzu Arabskim, a także przyjęcia przez Iran warunków w zakresie neutralizacji programu nuklearnego.

Nowa faza nacisku, zawierająca zajmowanie irańskich statków na wodach międzynarodowych, została nazwana "Ekonomiczną Furią". To nawiązanie do oryginalnej amerykańskiej nazwy operacji wojny na Bliskim Wschodzie - "Epickiej Furii".

Ostrzeżenie dla Chin. Ryzyko wstrząsu energetycznego

Jak podaje "WSJ", większość z około 1,6 mln baryłek ropy z Iranu jest eksportowana do Chin i wykupywana przez małe rafinerie.

Jeden z amerykańskich urzędników zauważył, że wypowiedź gen. Caine'a to alarmujący sygnał dla Pekinu, mimo iż ten przez miesiące wzmacniał dostawy ropy, by ustrzec się przed kryzysem energetycznym.

"Prezydent Donald Trump zakłada, że blokada morska, połączona z działaniami narzuconymi w ramach 'Ekonomicznej Furii', ułatwi zawarcie porozumienia pokojowego" - przekazała "WSJ" rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

Jednakże najwyższa irańska instytucja bezpieczeństwa poinformowała w sobotę, że nie zgodzi się na żadne kompromisy i będzie bronić interesów Iranu. Przedstawione kilka dni temu propozycje USA są - jak dodano - wciąż analizowane. Z kolei Trump podkreślił, że Waszyngton nie może być szantażowany, ale rozmowy idą dobrze.

Źródła: "The Wall Street Journal", Reuters

