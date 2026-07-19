W skrócie Izraelski anonimowy pracownik wywiadu przekazał saudyjskim mediom nowe informacje na temat Modżtaby Chameneiego, który jest poszukiwany od wielu miesięcy przez służby Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Według anonimowego oficera listy przypisywane Modżtabie Chameneiemu miały być autorstwa innej osoby, a duchowny nie przebywa obecnie w Iranie.

Stany Zjednoczone wznowiły ataki na Iran po przerwie w działaniach zbrojnych, a Iran zareagował ostrzałem sojuszników USA w Zatoce Perskiej.

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O ajatollahu Modżtabie Chameneim znów zrobiło się głośno w ciągu ostatnich godzin. Wszystko za sprawą listu, który został opublikowany w irańskich mediach w sobotę.

Chamenei rzekomo wzywa w nim do rewanżu na Stanach Zjednoczonych i zemsty za śmierć jego ojca - wcześniejszego duchowego przywódcy Iranu.

"Przysięgamy pomścić krew zamordowanego przywódcy i wszystkich męczenników tych dwóch wojen z rąk zbrodniczych i zhańbionych zabójców" - miał napisać Modżtaba w pierwszym swoim orędziu po uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego.

Bliski Wschód. List Modżtaby Chamaneiego fikcją? Izrael donosi

Tymczasem nowe światło na list irańskiego duchownego rzuca w rozmowie z saudyjskim portalem al-Hadath anonimowy oficer wywiadu Izraela.

Izraelski wojskowy, cytowany przez media na Bliskim Wschodzie, miał przekazać, że list Chameneiego oraz jego wcześniejsze wiadomości nie są jego autorstwa. Za to ma odpowiadać nowy dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Ahmad Wahidi.

Jednocześnie źródła poinformowało, że Modżtaby Chameneiego nie ma obecnie w Iranie.

Gdzie jest Modżtaba Chamanei? Izrael i USA poszukują ajatollaha

Modżtaba Chamenei został mianowany następcą swojego ojca 8 marca. Od tego dnia ślad za mężczyzną zupełnie się urwał.

Zagraniczne media przypominają, że w jednym z amerykańsko-izraelskich nalotów duchowny miał zostać poważnie ranny w twarz. Możliwe, że odniósł także inne obrażenia. To jednak niepotwierdzone informacje. Od dnia jego mianowania w sieci ani irańskich mediach nie pojawiło się żadne zdjęcie bądź nagranie z udziałem najwyższego przywódcy.

Jak wskazuje "Times of Israel", ciągła nieobecność Modżtaby Chameneiego w życiu publicznym potęguje niepewność, z jaką zmaga się Iran. Część mieszkańców kraju domaga się jego publicznej wypowiedzi twierdząc, że nowy przywódca musi się pokazać, nawet jeśli jest ranny.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA i Iran nie kończą walk

7 lipca, po niespełna kilku tygodniach zawieszenia broni, Stany Zjednoczone wznowiły ataki na Iran. Wcześniej Teheran dopuścił się kilku ataków na statki w cieśninie Ormuz.

W odpowiedzi na amerykańskie bombardowania Iran rozpoczął ostrzał sojuszników USA w Zatoce Perskiej. Ostatniej doby rakiety oraz drony poleciały w kierunku Bahrajnu, Jordanii oraz Kuwejtu.

W ostrzale jednej z amerykańskich baz w Joradnii zginęło dwóch żołnierzy USA. "Dwóch członków służby USA w Jordanii zginęło w walce, gdy Dowództwo Centralne USA i siły partnerskie broniły się przed irańskimi atakami rakietami balistycznymi i dronami" - przekazało w sobotę Dowództwo Centralne USA.

Źródło: "Times of Israel", Reuters





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