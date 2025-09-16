W skrócie Izrael przeprowadza zmasowane ataki w Strefie Gazy i rozpoczyna ofensywę lądową.

Celem działań jest całkowite przejęcie kontroli nad Gazą oraz uwolnienie zakładników.

Stany Zjednoczone podkreślają pilną potrzebę zawarcia porozumienia i demilitaryzacji Hamasu.

Minister obrony Izraela Israel Kac zamieścił w mediach społecznościowych najnowszy wpis, w którym odniósł się do sytuacji panującej w Strefie Gazy.

Strefa Gazy. Izrael przeprowadza zmasowane ataki, ruszyli z ofensywą lądową

"Gaza płonie. Siły Obronne Izraela zdecydowanie atakują infrastrukturę terrorystyczną, a żołnierze IDF walczą dzielnie, tworząc warunki do uwolnienia zakładników i pokonania Hamasu" - napisał w serwisie X Israel Kac.

Jak dodał izraelski minister obrony, "nie ustąpimy i nie wycofamy się, dopóki misja nie zostanie zakończona". "Misja" Jerozolimy, o której pisze Kac, ma na celu unicestwienie bojowników Hamasu, a także przejęcie całkowitej kontroli nad miastem Gaza.

Amerykański portal Axios, powołując się na izraelskich urzędników, przekazał, że w poniedziałek Siły Obronne Izraela rozpoczęły ofensywę lądową, za pośrednictwem której chcą zająć terytorium zamieszkałe przez Palestyńczyków.

Dziennik "Haarec", powołując się na medyków, przekazał, że w izraelskich atakach zginęło co najmniej 35 osób, a ponad 40 zostało rannych. Kilkadziesiąt innych osób uznaje się obecnie za zaginionych.

Bliski Wschód. Izrael chce pełnej kontroli nad Gazą. "Mało czasu na porozumienie"

Informację o zintensyfikowanych atakach na Gazę przekazali m.in. w rozmowie z agencją AFP świadkowie. Przyznał to także sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. - Izraelczycy rozpoczęli operację - zaznaczył.

- Mamy bardzo mało czasu na zawarcie porozumienia. Nie mamy już miesięcy, a prawdopodobnie tylko dni, może kilka tygodni - ocenił Rubio, dodając przy tym, że priorytetem Waszyngtonu jest zakończenie konfliktu i wynegocjowanie porozumienia, gdzie Hamas oświadczy, że się zdemilitaryzuje.

Rozkaz przejęcia pełnej kontroli nad miastem Gaza padł już w minionym miesiącu, a Izrael nie zamierza zmienić stanowiska. Ponadto w poniedziałek premier Binjamin Netanjahu zaznaczył, że ataki na liderów Hamasu będą kontynuowane, niezależnie od miejsca ich pobytu.

W ciągu niemal dwóch lat w Strefie Gazy, która dodatkowo mierzy się z klęską głodu, zginęło około 65 tys. Palestyńczyków.

