"Gaza płonie". Trwa szturm wojsk Izraela na miasto
"Nie ustąpimy i nie wycofamy się, dopóki misja nie zostanie zakończona" - oświadczył minister obrony Izraela Israel Kac, odnosząc się do działań w Strefie Gazy. Jak dodał, "Gaza płonie". Tel Awiw nasilił ataki na terytorium zamieszkałe przez Palestyńczyków, przechodząc tym samym do ofensywy lądowej. Celem, jak przekonują władze Izraela, jest pełna kontrola nad miastem Gaza i wyeliminowanie bojowników Hamasu.
W skrócie
- Izrael przeprowadza zmasowane ataki w Strefie Gazy i rozpoczyna ofensywę lądową.
- Celem działań jest całkowite przejęcie kontroli nad Gazą oraz uwolnienie zakładników.
- Stany Zjednoczone podkreślają pilną potrzebę zawarcia porozumienia i demilitaryzacji Hamasu.
Minister obrony Izraela Israel Kac zamieścił w mediach społecznościowych najnowszy wpis, w którym odniósł się do sytuacji panującej w Strefie Gazy.
Strefa Gazy. Izrael przeprowadza zmasowane ataki, ruszyli z ofensywą lądową
"Gaza płonie. Siły Obronne Izraela zdecydowanie atakują infrastrukturę terrorystyczną, a żołnierze IDF walczą dzielnie, tworząc warunki do uwolnienia zakładników i pokonania Hamasu" - napisał w serwisie X Israel Kac.
Jak dodał izraelski minister obrony, "nie ustąpimy i nie wycofamy się, dopóki misja nie zostanie zakończona". "Misja" Jerozolimy, o której pisze Kac, ma na celu unicestwienie bojowników Hamasu, a także przejęcie całkowitej kontroli nad miastem Gaza.
Amerykański portal Axios, powołując się na izraelskich urzędników, przekazał, że w poniedziałek Siły Obronne Izraela rozpoczęły ofensywę lądową, za pośrednictwem której chcą zająć terytorium zamieszkałe przez Palestyńczyków.
Bliski Wschód. Izrael chce pełnej kontroli nad Gazą. "Mało czasu na porozumienie"
Informację o zintensyfikowanych atakach na Gazę przekazali m.in. w rozmowie z agencją AFP świadkowie. Przyznał to także sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. - Izraelczycy rozpoczęli operację - zaznaczył.
- Mamy bardzo mało czasu na zawarcie porozumienia. Nie mamy już miesięcy, a prawdopodobnie tylko dni, może kilka tygodni - ocenił Rubio, dodając przy tym, że priorytetem Waszyngtonu jest zakończenie konfliktu i wynegocjowanie porozumienia, gdzie Hamas oświadczy, że się zdemilitaryzuje.
Rozkaz przejęcia pełnej kontroli nad miastem Gaza padł już w minionym miesiącu, a Izrael nie zamierza zmienić stanowiska. Ponadto w poniedziałek premier Binjamin Netanjahu zaznaczył, że ataki na liderów Hamasu będą kontynuowane, niezależnie od miejsca ich pobytu.
W ciągu niemal dwóch lat w Strefie Gazy, która dodatkowo mierzy się z klęską głodu, zginęło około 65 tys. Palestyńczyków.
