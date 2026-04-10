"Financial Times": 10 minut, które podpaliły Liban [KORESPONDENCJA]

Michał Michalak

Seria błyskawicznych izraelskich uderzeń zabiła setki osób w jednym z najkrwawszych epizodów w historii kraju. Korespondentka "Financial Times" Raya Jalabi pisze z Bejrutu, jak w 10 minut rozpętało się piekło. W Interii publikujemy jego artykuł w całości.

Liban został zaatakowany przez Izrael mimo zawieszenia broni z IranemAFP

Najpierw rozległ się dźwięk tłuczonego szkła. Potem eksplozja. Ogłuszony i oszołomiony Wahhad wyszedł do zewnętrznego garażu swojego budynku w na co dzień spokojnej okolicy w centrum Bejrutu.

Cztery osoby były rozrzucone na ścianie jego posesji - wyrzucone z sąsiedniego budynku oddalonego zaledwie 10 metrów od miejsca, w którym Wahhad co noc kładł głowę na poduszce. Tylko jedna z nich żyła, ale była ciężko ranna.

Następnego dnia na ścianie wciąż widać było rozbryzgi krwi.

Wahhad zniósł rannego przy użyciu drabiny, opatrując go na stercie gruzu, pogiętej stali i dziecięcych zabawek.

- Na początku nie rozumiałem, dlaczego ratownicy medyczni tak długo nie przyjeżdżają - powiedział Wahhad, który nie podał nazwiska. - Myśleliśmy, że to spotkało tylko nas, ale szybko zrozumieliśmy, że płonie cały Bejrut i cały Liban.

Budynek Wahhada w dzielnicy Manara przy nadmorskim bulwarze Bejrutu został trafiony krótko po 14.00 w środę. Izrael twierdzi, że w niecałe 10 minut uderzył w 100 celów w Bejrucie, Dolinie Bekaa i na południu Libanu - w jednej z najbardziej śmiercionośnych, pojedynczych kampanii bombardowań w historii kraju naznaczonego dekadami wojny i zniszczeń.

Tym samym w środę Izrael zabił co najmniej 303 osoby i ranił ponad 1150 innych - wynika z danych libańskiego ministerstwa zdrowia.

Oczekiwano, że bilans ofiar wzrośnie: w czwartek po południu ratownicy o poszarzałych twarzach i krwawiących dłoniach wciąż wydobywali ciała spod gruzów w kilku miejscach w Bejrucie. Liczba zabitych była wyższa niż w wyniku wybuchu w bejruckim porcie w 2020 roku.

W niemal równoczesnych bombardowaniach ucierpiało ponad 50 lokalizacji w całym kraju - wynika z zestawienia "FT" opartego na państwowych komunikatach informacyjnych - od dzielnic w śródmieściu Bejrutu, które wcześniej omijała wojna, po górskie miasteczko, w którym schronienie znaleźli przesiedleni.

Przed atakiem Liban tak naprawdę nie wiedział, czy zawieszenie broni uzgodnione poprzedniej nocy między USA a Iranem obejmuje także ten kraj. Pakistan i Iran twierdziły, że Liban jest częścią porozumienia, natomiast Izrael i USA - że nie. Część przesiedlonych Libańczyków zaczęła wracać do domów, wierząc, że wojna dobiegła końca.

Libańczycy, którzy uciekli z południowej części BejrutuFADEL ITANI AFP

Izrael nazwał środowy atak operacją "Wieczna Ciemność" i oświadczył, że uderzył w "centra dowodzenia i kontroli" Hezbollahu, zabijając ponad 200 "terrorystów" - określenie, które dla wielu osób mieszkańców trafionych przez pociski bloków brzmiało niezrozumiale.

Choć kilku mieszkańców powiedziało "FT", że znało część sąsiadów "od dziesięcioleci" i nie widziało żadnych oznak obecności bojowników Hezbollahu, to po cichu przyznawali też, że uderzenia podkopały ich pewność.

- Nie da się z całą pewnością powiedzieć, kto gdzie mieszka - stwierdziła jedna z osób - zwłaszcza odkąd zaczęli napływać przesiedleni.

W Bejrucie "FT" widział kilka średniej wysokości budynków w gęsto zabudowanych dzielnicach mieszkalno-handlowych, gdzie dziesiątki mieszkań zostały zamienione w rumowisko albo rozerwane przez eksplozje.

Tak Izrael "likwiduje terrorystów"IBRAHIM AMROAFP

Poza stolicą uderzenia trafiły także kondukt pogrzebowy, dwa ośrodki udzielające pomocy przesiedlonym, szpital oraz matki spacerujące po południu z dziećmi w wózkach - wynika z ustaleń "FT" i doniesień lokalnych mediów.

Izrael podał, że w środę zabił Alego Yusufa Harshiego, osobistego sekretarza i bratanka lidera Hezbollahu Naima Qassema. Wśród zabitych były też dziesiątki dzieci, poeta, działacz wspierający ofiary wybuchu w porcie w 2020 roku, dwoje dziennikarzy oraz czterech żołnierzy armii libańskiej. Ministerstwo zdrowia poinformowało, że 110 zabitych stanowiły dzieci, kobiety i osoby starsze.

Mieszkańcy Bejrutu chodzili w osłupieniu - ogłuszeni niespodziewaną brutalnością ataku, próbując zdusić narastającą panikę i świadomość, że nigdzie nie jest bezpiecznie.

Niektórzy próbowali prowadzić zwykłe życie: rybacy stali na molo, korzystając z niepokojąco pięknej pogody, a taksówkarze desperacko szukali klientów, choć na ulicach było niewiele osób.

Byli też tacy, którzy krążyli między miejscami uderzeń, próbując zrozumieć, co się stało. Patrzyli w milczeniu na pracowników obrony cywilnej usiłujących odnaleźć zaginionych w dzielnicy Tallet al-Khayyat w centrum Bejrutu, gdzie izraelski nalot zostawił ogromny lej i uszkodził kilka budynków.

- Gdybym nie był na uczelni, pewnie już bym nie żył - powiedział Mohammad Diab, 24-letni student rachunkowości, obserwując mieszkańców sąsiedniego budynku, którzy wiadrami wyrzucali z balkonów potłuczone szkło i resztki po wybuchu.

- Nie ma już czegoś takiego jak "bezpieczeństwo". Jak mamy być bezpieczni? - pytał Diab. - To jasny sygnał od Izraela: uderzą w nas, kiedy zechcą i jak zechcą.

W tym tygodniu izraelska armia zaczęła przekazywać komunikaty, że Hezbollah zaczął "przenosić się" z tradycyjnie szyickich dzielnic, rozchodząc się do mieszanych obszarów w całym Libanie i w samym Bejrucie.

Ponad 1,2 mln osób zostało przesiedlonych w wyniku wojny, w tym wielu szyitów. Często są oni stygmatyzowani jako zwolennicy Hezbollahu, który w ubiegłym miesiącu wciągnął kraj z powrotem w wojnę, wystrzeliwując rakiety w kierunku Izraela w geście solidarności z Iranem.

Libańczycy nie czują się bezpiecznieIBRAHIM AMROAFP

W Libanie - kraju o delikatnej równowadze społecznej, gdzie dochodziło do konfliktów wyznaniowych - napięcie narasta od tygodni. W każdym miejscu uderzenia w Bejrucie i poza nim natychmiast pojawiały się plotki, czy niedawno nie wprowadził się tam bojownik Hezbollahu albo jego rodzina.

- Izrael kładzie fundament pod wojnę domową. Próbują rzucić nas na kolana, sprawiając, że zaczynamy wątpić w siebie nawzajem - powiedział Abdo Khalil, który przeżył nalot w bejruckiej dzielnicy Ain al-Mreisseh.

Izraelskie źródło "FT" twierdzi, że Hezbollah przeniósł się do nowych obszarów.

- Uważali, że Siły Obronne Izraela ich tam nie zaatakują - mówił urzędnik, dodając, że Izrael wykorzystał "dużą okazję operacyjną i właściwy moment".

Hezbollah w środę, przed atakiem, wstrzymywał ogień, czekając, czy Izrael zostanie zmuszony do przestrzegania zawieszenia broni, którego częścią - jak upierał się wspierający go Teheran - miał być także Liban.

Gdy stało się jasne, że tak się nie stanie, Hezbollah wystrzelił przez granicę w kierunku Izraela kilkadziesiąt pocisków, wywołując w Libanie alarm, że odwetowe uderzenia są nieuchronne.

Południe Libanu zostało w czwartek zmasakrowane nalotami. Wieczorem izraelska armia podała, że atakuje wyrzutnie Hezbollahu w całym kraju. Jednak w Bejrucie utrzymywała się niepokojąca cisza - mimo nakazu ewakuacji dla południa miasta. Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że Izrael "ogranicza" operacje w Libanie.

Przywódcy kraju ogłosili dzień żałoby narodowej, ale pogrzebów było niewiele - wciąż trwało mozolne identyfikowanie zmarłych.

Karetki nadal podjeżdżały pod szpitale w Bejrucie, choć odgłos wyjących syren dawno ucichł. Teraz przywoziły ciała - czasem tylko fragmenty ciał - do prosektoriów.

Autor: Pilita Clark, Bejrut

Współpraca: Malaika Kanaaneh Tapper, Sam Joiner, Dan Clark, Irene de la Torre Arenas, Chris Cook (Londyn), Neri Zilber (Tel Awiw)

Data Publikacji: 9 kwietnia 2026 r.

© The Financial Times Limited 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz rozpowszechniania, kopiowania i modyfikowania. Interia ponosi pełną odpowiedzialność za tłumaczenie. The Financial Times Limited nie odpowiada za jego jakość i dokładność.

