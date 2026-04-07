W skrócie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kuwejtu wezwało obywateli do pozostania w domach ze względu na aktualną sytuację w kraju i regionie.

Premier Pakistanu poinformował o trwających negocjacjach między USA a Iranem i zaapelował o przedłużenie ultimatum Donalda Trumpa o dwa tygodnie.

W nocy z wtorku na środę upływa termin ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Iranu dotyczący otwarcia cieśniny Ormuz, a Iran zapowiedział możliwe uderzenia odwetowe w razie ataku.

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wzywa obywateli i rezydentów do pozostania w domach i unikania wychodzenia na zewnątrz, z wyjątkiem sytuacji absolutnej konieczności, od północy we wtorek 7 kwietnia do godz. 6 w środę 8 kwietnia" - napisało w komunikacie kuwejckie MSW. Do 6 rano zamknięte będą również wszystkie sklepy w kraju.

"Jest to środek ostrożności podejmowany w trosce o bezpieczeństwo wszystkich, wzmocnienia poziomu ochrony oraz umożliwienia służbom bezpieczeństwa wykonywania ich zadań z wysoką skutecznością" - dodano i zaapelowano do obywateli o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb.

MSW Kuwejtu przekazało, że powodem ostrzeżenia jest "obecna sytuacja panująca w kraju i regionie".

Z kolei Bahrajn poinformował, że od wczesnych godzin w środę wstrzymana zostanie praca w porcie Chalifa Bin Salmana - głównym porcie kraju. "Ciągle przystosowujemy nasze działania do okoliczności i w ostatnich tygodniach również wstrzymywaliśmy pracę, gdy była taka potrzeba" - poinformowała zarządzająca portem firma APM Terminals Bahrain.

We wtorek wieczorem irańskie media wydały również ostrzeżenie skierowane do mieszkańców Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by w nocy powstrzymali się od korzystania z niektórych dróg i mostów, bowiem mogą one stać się celem potencjalnych ataków odwetowych Iranu.

Premier Pakistanu: Trwają rozmowy między USA a Iranem

Tymczasem premier Pakistanu Shehbaz Sharif poinformował we wtorek wieczorem, że "wysiłki dyplomatyczne na rzecz pokojowego rozwiązania trwającej wojny na Bliskim Wschodzie postępują silnie i stabilnie i mogą prowadzić do kluczowych rozwiązań w najbliższej przyszłości".

"Aby pozwolić dyplomacji działać, proszę prezydenta Trumpa o przedłużenie ultimatum o dwa tygodnie. Pakistan szczerze prosi również irańskich braci o otwarcie cieśniny Ormuz na taki sam okres, jako wyraz dobrej woli. Wzywamy również wszystkie strony wojujące do zawieszenia broni na dwa tygodnie, aby dyplomacja mogła doprowadzić do trwałego zakończenia wojny i osiągnięcia długotrwałego pokoju i stabilności w regionie" - podkreślił pakistański premier.

Do propozycji Pakistanu odniosły się już obie strony konfliktu. Jeden z wysokich rangą irańskich urzędników przekazał w rozmowie z agencją Reutera, że Iran pozytywnie ocenia wniosek o dwutygodniowe zawieszenie broni.

Z kolei rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że prezydent Donald Trump "otrzymał propozycję i niedługo na nią odpowie".

Trump dla Fox News komentował też, że "trwają gorące negocjacje".

Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Donald Trump grozi Iranowi

W nocy z wtorku na środę upływa termin ultimatum, jakie prezydent USA Donald Trump postawił irańskim władzom. Amerykański przywódca domaga się, by Teheran natychmiast otworzył cieśninę Ormuz.

We wtorek Trump stwierdził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem, to "dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci". "Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie" - stwierdził. Wcześniej republikanin zapowiadał, że USA planują m.in. zniszczenie wszystkich elektrowni w Iranie.

Iran ogłosił, że nie podda się presji Trumpa, a w razie ataku przeprowadzi uderzenia odwetowe. Jeden z wysokich rangą irańskich urzędników stwierdził w rozmowie z Reutersem, że "cały region i Arabia Saudyjska pogrążą się w całkowitej ciemności". Zapowiedział również, że może dojść do zamknięcia również cieśniny Bab al-Mandab łączącej Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.

Źródło: Reuters

