W skrócie
- Brytyjska Służba ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO) podała, że trzy statki zostały trafione niezidentyfikowanymi pociskami podczas rejsu przez cieśninę Ormuz.
- Marynarka wojenna Iranu poinformowała z kolei, że dwa inne tankowce na tym samym szlaku uderzyły w miny. Były minister obrony Iranu zapowiedział dalsze utrudnianie warunków dla wroga.
- Wcześniej poinformowano, że Teheran przygotowuje 14 tankowców do przełamania amerykańskiej blokady w cieśninie Ormuz, dążąc tym samym do wznowienia eksportu ropy naftowej na rynki.
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O zdarzeniu poinformowała agencja Reutera, powołując się na Brytyjską Służbę ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO). Z jej relacji wynika, że trzy statki zostały trafione niezidentyfikowanymi pociskami.
Do ataku doszło w poniedziałek w momencie, gdy jednostki przemierzały cieśninę Ormuz. UKMTO podkreśliła, że informację o zdarzeniu otrzymała "z opóźnieniem".
"Statki kontynuowały podróż, a wszyscy członkowie załóg są bezpieczni. Obecnie nie jest znany zakres uszkodzeń ani wpływ zdarzenia na środowisko naturalne. Zaleca się, aby jednostki przepływające przez ten obszar zachowały ostrożność i zgłaszały wszelkie podejrzane działania do UKMTO" - czytamy w komunikacie Brytyjskiej Służby ds. Morskich Operacji Handlowych.
Cieśnina Ormuz. Iran poinformował o uszkodzeniu dwóch statków
Marynarka Wojenna Iranu przekazała z kolei, że we wtorek rano dwa tankowce uderzyły w miny i zapaliły się podczas rejsu przez cieśninę Ormuz.
Do sprawy odniósł się były minister obrony Iranu Amir Hatami. Jak zapowiedział, cieśnina Ormuz "będzie z dnia na dzień coraz bardziej zamknięta, a warunki dla wroga będą gorsze".
Agencja Reutera próbowała zweryfikować informacje dotyczące uszkodzenia wspomnianych jednostek. Nie udało jej się jednak skontaktować z odpowiednimi służbami.
Przypomnijmy, że - jak informowaliśmy w sobotę - Iran szykuje się do przerwania amerykańskiej blokady w cieśninie Ormuz. Teheran chce w ten sposób przełamać impas i wznowić eksport ropy naftowej na światowe rynki.
Iran chce przełamać blokadę USA w cieśninie Ormuz. "Nie ma alternatywy"
- Nie ma alternatywy dla przełamania amerykańskiej blokady gospodarczej - powiedział Hamidreza Hadżi-Babei przedstawicielom prowincji w Hamadanie. Wyraził też przekonanie, że kraje, które umożliwiły obecność wojskową i interwencję USA w regionie Bliskiego Wschodu, również zostaną dotknięte konsekwencjami rozszerzania konfliktu z Iranem.
- Nie można oczekiwać, że naród irański sam poniesie koszty - powiedział.
Deputowany do parlamentu Wahid Ahmadi oświadczył natomiast, że Teheran przygotowuje 14 tankowców do przełamania blokady. Zagroził, że w przypadku ataku na któryś ze statków odwet dosięgnie infrastrukturę petrochemiczną w regionie.
Ahmadi powiadomił, że jednostki znajdują się już w drodze do punktów docelowych, ale nie wymienił ich nazw. Działania potwierdził niezależny portal Iran International.
Źródła: Reuters, UKMTO