W skrócie Brytyjska Służba ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO) podała, że trzy statki zostały trafione niezidentyfikowanymi pociskami podczas rejsu przez cieśninę Ormuz.

Marynarka wojenna Iranu poinformowała z kolei, że dwa inne tankowce na tym samym szlaku uderzyły w miny. Były minister obrony Iranu zapowiedział dalsze utrudnianie warunków dla wroga.

Wcześniej poinformowano, że Teheran przygotowuje 14 tankowców do przełamania amerykańskiej blokady w cieśninie Ormuz, dążąc tym samym do wznowienia eksportu ropy naftowej na rynki.

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O zdarzeniu poinformowała agencja Reutera, powołując się na Brytyjską Służbę ds. Morskich Operacji Handlowych (UKMTO). Z jej relacji wynika, że trzy statki zostały trafione niezidentyfikowanymi pociskami.

Do ataku doszło w poniedziałek w momencie, gdy jednostki przemierzały cieśninę Ormuz. UKMTO podkreśliła, że informację o zdarzeniu otrzymała "z opóźnieniem".

"Statki kontynuowały podróż, a wszyscy członkowie załóg są bezpieczni. Obecnie nie jest znany zakres uszkodzeń ani wpływ zdarzenia na środowisko naturalne. Zaleca się, aby jednostki przepływające przez ten obszar zachowały ostrożność i zgłaszały wszelkie podejrzane działania do UKMTO" - czytamy w komunikacie Brytyjskiej Służby ds. Morskich Operacji Handlowych.

Cieśnina Ormuz. Iran poinformował o uszkodzeniu dwóch statków

Marynarka Wojenna Iranu przekazała z kolei, że we wtorek rano dwa tankowce uderzyły w miny i zapaliły się podczas rejsu przez cieśninę Ormuz.

Do sprawy odniósł się były minister obrony Iranu Amir Hatami. Jak zapowiedział, cieśnina Ormuz "będzie z dnia na dzień coraz bardziej zamknięta, a warunki dla wroga będą gorsze".

Agencja Reutera próbowała zweryfikować informacje dotyczące uszkodzenia wspomnianych jednostek. Nie udało jej się jednak skontaktować z odpowiednimi służbami.

Przypomnijmy, że - jak informowaliśmy w sobotę - Iran szykuje się do przerwania amerykańskiej blokady w cieśninie Ormuz. Teheran chce w ten sposób przełamać impas i wznowić eksport ropy naftowej na światowe rynki.

Iran chce przełamać blokadę USA w cieśninie Ormuz. "Nie ma alternatywy"

- Nie ma alternatywy dla przełamania amerykańskiej blokady gospodarczej - powiedział Hamidreza Hadżi-Babei przedstawicielom prowincji w Hamadanie. Wyraził też przekonanie, że kraje, które umożliwiły obecność wojskową i interwencję USA w regionie Bliskiego Wschodu, również zostaną dotknięte konsekwencjami rozszerzania konfliktu z Iranem.

- Nie można oczekiwać, że naród irański sam poniesie koszty - powiedział.

Deputowany do parlamentu Wahid Ahmadi oświadczył natomiast, że Teheran przygotowuje 14 tankowców do przełamania blokady. Zagroził, że w przypadku ataku na któryś ze statków odwet dosięgnie infrastrukturę petrochemiczną w regionie.

Ahmadi powiadomił, że jednostki znajdują się już w drodze do punktów docelowych, ale nie wymienił ich nazw. Działania potwierdził niezależny portal Iran International.

Źródła: Reuters, UKMTO



