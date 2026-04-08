W skrócie Policja w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich aresztowała 375 osób różnych narodowości za filmowanie i rozpowszechnianie dezinformacji podczas wojny na Bliskim Wschodzie.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich za upublicznianie nagrań zniszczeń wojennych grozi kara do dwóch lat więzienia i bardzo wysoka grzywna.

Media informują, że na Bliskim Wschodzie trwa zacięta wymiana ognia pomimo dwutygodniowego zawieszenia broni.

Najnowsza fala aresztowań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obejmuje blisko 400 ludzi. "Policja w Abu Zabi ogłosiła aresztowanie 375 osób różnych narodowości za filmowanie w różnych miejscach i rozpowszechnianie dezinformacji dotyczących bieżących wydarzeń w mediach społecznościowych" - poinformowała policja w oświadczeniu dla X.

Sunnickie kraje Zatoki Perskiej zwalczają pojawiające się w sieci wszelkie nagrania i posty związane z odwetowymi atakami Iranu podczas konfliktu z USA i Izraelem.

Obecnie wojna pozostaje w zawieszeniu. Jak przekazał Biały Dom, na sobotę w Pakistanie zaplanowano pierwszą rundę rozmów pokojowych.

Wszystkie sprawy zostały przekazane prokuraturze. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich za upublicznianie nagrań zniszczeń wojennych grozi do dwóch lat więzienia oraz bardzo wysoka grzywna.

Podobne środki podjęto w pozostałych emiratach oraz innych państwach regionu Zatoki Perskiej. Iran atakował nie tylko amerykańskie aktywa, ale także infrastrukturę cywilną, w tym zabytki, obiekty naftowe i gazowe, lotniska i obszary mieszkalne.

Władze ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Bahrajnu obawiają się, że udostępnianie materiałów z irańskich bombardowań odstraszy turystów i potencjalnych inwestorów od wydawania pieniędzy w tych państwach, co mocno zagrozi tamtejszym gospodarkom.

Na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia. Izrael zaatakował Liban

Pomimo ogłoszonego dwutygodniowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia. Siły Izraela przeprowadziły w środę najostrzejszą serię ataków na Liban od początku wojny z Iranem.

Wojsko Binjamina Netanjahu uznało, że zawarty przez prezydenta USA Donalda Trumpa i władze w Teheranie dwutygodniowy rozejm nie obejmuje tego kraju.

Jak podała irańska agencja Fars, Izrael miał swoimi działaniami naruszyć zasady zawieszenia broni.

W związku z tym część tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz została zatrzymana, pomimo tymczasowego otwarcia morskiego szlaku.

Media donoszą również o eksplozjach w rejonie Zatoki Perskiej. Irańskie drony i pociski miały nadlecieć nad terytorium znajdujących się tam sojuszniczych względem USA państw.

Źródła: AFP, Fars

