Bliski Wschód
Fala aresztowań w kraju Zatoki Perskiej. "Rozpowszechnianie dezinformacji"

Mateusz Balcerek

Policja w Abu Zabi aresztowała prawie 400 osób za filmowanie i "rozpowszechnianie dezinformacji" podczas wojny na Bliskim Wschodzie. Wśród zatrzymanych są również obcokrajowcy. Chodzi o udostępnianie materiałów ukazujących skutki irańskich ataków odwetowych. Ma to szkodzić wizerunkowi państwa, powszechnie uznawanego za turystyczny raj.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Luksusowy radiowóz policyjny z napisem 'POLICE' na tle wieżowców i palm w Abu Zabi, zdjęcie ilustracyjne
W Abu Zabi aresztowano kilkaset osób, są oskarżone o sianie dezinformacji (zdj. ilustracyjne)

W skrócie

  • Policja w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich aresztowała 375 osób różnych narodowości za filmowanie i rozpowszechnianie dezinformacji podczas wojny na Bliskim Wschodzie.
  • W Zjednoczonych Emiratach Arabskich za upublicznianie nagrań zniszczeń wojennych grozi kara do dwóch lat więzienia i bardzo wysoka grzywna.
  • Media informują, że na Bliskim Wschodzie trwa zacięta wymiana ognia pomimo dwutygodniowego zawieszenia broni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Najnowsza fala aresztowań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obejmuje blisko 400 ludzi. "Policja w Abu Zabi ogłosiła aresztowanie 375 osób różnych narodowości za filmowanie w różnych miejscach i rozpowszechnianie dezinformacji dotyczących bieżących wydarzeń w mediach społecznościowych" - poinformowała policja w oświadczeniu dla X.

Sunnickie kraje Zatoki Perskiej zwalczają pojawiające się w sieci wszelkie nagrania i posty związane z odwetowymi atakami Iranu podczas konfliktu z USA i Izraelem.

Obecnie wojna pozostaje w zawieszeniu. Jak przekazał Biały Dom, na sobotę w Pakistanie zaplanowano pierwszą rundę rozmów pokojowych.

Wszystkie sprawy zostały przekazane prokuraturze. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich za upublicznianie nagrań zniszczeń wojennych grozi do dwóch lat więzienia oraz bardzo wysoka grzywna.

Podobne środki podjęto w pozostałych emiratach oraz innych państwach regionu Zatoki Perskiej. Iran atakował nie tylko amerykańskie aktywa, ale także infrastrukturę cywilną, w tym zabytki, obiekty naftowe i gazowe, lotniska i obszary mieszkalne.

Władze ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kataru i Bahrajnu obawiają się, że udostępnianie materiałów z irańskich bombardowań odstraszy turystów i potencjalnych inwestorów od wydawania pieniędzy w tych państwach, co mocno zagrozi tamtejszym gospodarkom.

Bliski Wschód

Ataki na Abu Zabi i Dubaj. Pocisk trafił w pojazd cywilny

Na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia. Izrael zaatakował Liban

Pomimo ogłoszonego dwutygodniowego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia. Siły Izraela przeprowadziły w środę najostrzejszą serię ataków na Liban od początku wojny z Iranem.

Wojsko Binjamina Netanjahu uznało, że zawarty przez prezydenta USA Donalda Trumpa i władze w Teheranie dwutygodniowy rozejm nie obejmuje tego kraju.

Jak podała irańska agencja Fars, Izrael miał swoimi działaniami naruszyć zasady zawieszenia broni.

W związku z tym część tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz została zatrzymana, pomimo tymczasowego otwarcia morskiego szlaku.

Media donoszą również o eksplozjach w rejonie Zatoki Perskiej. Irańskie drony i pociski miały nadlecieć nad terytorium znajdujących się tam sojuszniczych względem USA państw.

Źródła: AFP, Fars

Bliski Wschód

Dron uderzył w tankowiec u wybrzeży Dubaju. Podejrzenia padają na Iran

Najnowsze