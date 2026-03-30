Bliski Wschód
Bliski Wschód

Europejski kraj deklaruje gotowość. Chcą wysłać siły do cieśniny Ormuz, jeden warunek

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Belgia jest gotowa wziąć udział w międzynarodowej koalicji, która, po zawarciu pokoju, miałaby zapewnić swobodę żeglugi w cieśninie Ormuz - zadeklarował szef dyplomacji tego kraju Maxime Prevot. Jego słowa potwierdzili później minister obrony i wicepremier. Polityk zaznaczył jednocześnie, że nie oznacza to poparcia dla ataku USA i Izraela na Iran.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Premier Belgii Bart De Wever na tle mapy cieśniny Ormuz i tankowca.
Iran. Belgia gotowa wysłać siły do cieśniny Ormuz po zawieszeniu broni

W skrócie

  • Belgia zadeklarowała gotowość do udziału w międzynarodowej koalicji zapewniającej swobodę żeglugi w cieśninie Ormuz po zawarciu pokoju.
  • Deklaracje te potwierdzili minister obrony Theo Francken oraz wicepremier David Clarinval, podkreślając koordynację z Francją i innymi partnerami.
  • Szef dyplomacji Belgii zaznaczył, że wsparcie dla koalicji nie oznacza poparcia dla ataku USA i Izraela na Iran.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Maxime Prevot, minister spraw zagranicznych Belgii, zadeklarował gotowość Brukseli do zabezpieczania żeglugi w kluczowej dla światowego handlu ropą cieśninie Ormuz w trakcie wywiadu dla radia Bel-RTL.

Belgijska pomoc mogłaby obejmować wysłanie w ten region niszczycieli min, w momencie w którym pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. Jak stwierdził polityk, kwestia ta była niedawno przedmiotem rozmowy między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a premierem Belgii Bartem De Weverem.

Wojna w Iranie. Belgia gotowa wysłać siły do cieśniny Ormuz

Prevot podkreślił, że choć konflikt został rozpoczęty wbrew prawu międzynarodowemu, sytuacja, do której doszło w jego wyniku, musi zostać opanowana, jako że wyraźnie wpływa na światowe gospodarki.

Deklarację szefa dyplomacji potwierdzili później inni członkowie belgijskiego rządu - wicepremier David Clarinval oraz minister obrony Theo Francken.

"Belgia dołącza do koalicji. Jesteśmy gotowi wypełnić nasz obowiązek, aby zapewnić swobodę żeglugi w cieśninie Ormuz" - napisał Clarinval, dodając, że jego kraj koordynuje działania z Francją i innymi partnerami międzynarodowymi.

"Swoboda żeglugi ma zasadnicze znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej" - podkreślił z kolei Francken. Obaj politycy zaznaczyli, że Belgia rozpocznie działania, gdy tylko pozwolą na to warunki, szczególnie w przypadku zawieszenia broni.

Źródła: 7sur7.be, Bel-RTL

Bartoszewski w "Gościu Wydarzeń" o Nawrockim w USA: Ja bym powiedział, żeby nie jechaćPolsat News

Najnowsze