Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy wyraziły gotowość do udziału w misji zabezpieczającej przepływ przez cieśninę Ormuz.

Kanclerz Niemiec zaznaczył, że udział w misji wymaga decyzji rządu federalnego, mandatu Bundestagu oraz jasnej koncepcji wojskowej.

"To dobra wiadomość, że cieśnina Ormuz została otwarta. To musi być długotrwałe i funkcjonujące rozwiązanie, bez opłat i ograniczeń na trasie" - napisał premier Keir Starmer na platformie X.

"Dzisiaj ogłosiliśmy z Francją i innymi międzynarodowymi partnerami nasz wspólny plan ochrony wolności nawigacji. Musimy zobaczyć powrót pokoju i stabilności oraz trwałego zawieszenia broni" - dodał szef brytyjskiego rządu.

W podobnym tonie wypowiedział się również prezydent Francji. Emmanuel Macron zaznaczył, że otwarcie cieśniny powinno być "pełne i bezwarunkowe".

Zadowolenie z otwarcia cieśniny wyraził również sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Decyzję Iranu nazwał on "krokiem w dobrą stronę". "Stanowisko ONZ pozostaje jasne: musimy w pełni przywrócić międzynarodowe prawa i wolności nawigacji w cieśninie Ormuz, które będą szanowane przez wszystkich" - zaznaczył i wyraził nadzieję, że porozumienie doprowadzi do polepszenia relacji między USA i Iranem.

Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy wyraziły gotowość do wzięcia udziału w misji mającej na celu zabezpieczenie przepływu przez cieśninę Ormuz. Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała w piątek w Paryżu, że przyszła wielonarodowa misja w cieśninie Ormuz będzie musiała poczekać na zakończenie walk. Zapewniła, że jej kraj gotów jest wziąć udział w tej misji.

- Włochy są gotowe oddać do dyspozycji swoje jednostki morskie, oczywiście z nastawieniem obronnym - powiedziała szefowa włoskiego rządu w Paryżu.

Również kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że Berlin może pomóc w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz. Wskazał pewne warunki. - Wymagam decyzji rządu federalnego, mandatu od Bundestagu i rozsądnej koncepcji wojskowej. Wtedy weźmiemy udział w dyskusjach na temat dalszych planów wojskowych, które trwają - powiedział.

- Chciałbym również, żeby w misji udział wzięły Stany Zjednoczone, jeśli to możliwe. Uważamy, że byłoby to pożądane - dodał.

W piątek irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi poinformował o całkowitym otwarciu cieśniny Ormuz do czasu, póki na Bliskim Wschodzie obowiązuje zawieszenie broni.

Informacje o odblokowaniu szlaku komunikacyjnego potwierdził również prezydent Donald Trump, który zaznaczył, że cieśnina jest obecnie rozminowywana i pozostanie otwarta już zawsze. Prezydent USA skrytykował również sojuszników z NATO, którzy wyrazili chęć w pomocy w zabezpieczeniu cieśniny.

"Teraz gdy sytuacja w cieśninie Ormuz się skończyła, otrzymałem telefon z NATO z pytaniem, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Powiedziałem im, żeby trzymali się z dala, chyba że chcą załadować swoje statki ropą" - napisał prezydent USA w mediach społecznościowych.

Trump stwierdził również, że sojusznicy "byli bezużyteczni, gdy ich potrzebowaliśmy", a samo NATO ponownie nazwał "papierowym tygrysem".

Źródło: Reuters

"Słusznie budzi niepokój". Kontrowersje wokół nominacji prezydenta Polsat News Polsat News