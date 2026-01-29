W skrócie Iran skrytykował decyzję UE o uznaniu Gwardii Rewolucyjnej za organizację terrorystyczną.

MSZ Iranu określiło działania UE jako nielegalne i zarzuciło jej hipokryzję w sprawie praw człowieka.

W Cieśninie Ormuz marynarka wojennej Iranu zapowiedziała ćwiczenia z ostrą amunicją.

Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas poinformowała w czwartek, że irańska Gwardia Rewolucyjna (Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC) została uznana decyzją ministrów spraw zagranicznych państw UE za organizację terrorystyczną.

Jest to reakcja Wspólnoty na brutalne represje irańskiego reżimu wobec uczestników antyrządowych protestów.

W odpowiedzi na ruch Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wydało oświadczenie, w którym potępiono podjętą decyzję. Oceniono, że jest to "nielegalne i nieuzasadnione wyznaczenie Rewolucyjnych Strażników przez UE".

Iran reaguje na decyzję UE. "Rażące kłamstwo i hipokryzja"

"Wskazanie oficjalnej instytucji wojskowej kraju jako organizacji terrorystycznej jest niebezpiecznym posunięciem" - dodano w oświadczeniu. Irańskie MSZ nadmieniło też, że twierdzenie UE, iż jest zaniepokojona sytuacją praw człowieka w kraju, jest "rażącym kłamstwem i hipokryzją".

"Naród irański zastrzega sobie uzasadnione prawo do podjęcia środków wobec decyzji UE" - zaznaczono w dokumencie. Szef dyplomacji Abbas Aragczi dodał natomiast, że niektóre państwa próbują obecnie uniknąć wojny totalnej na Bliskim Wschodzie, ale nie ma wśród nich krajów europejskich.

"Zamiast tego Europa podsyca ogień. Po staraniach o snapback (mechanizm automatycznego przywrócenia sankcji wobec Iranu - red.) na rozkaz USA, popełnia ona teraz kolejny strategiczny błąd, uznając nasze Wojsko Narodowe za rzekomą 'organizację terrorystyczną'" - napisał.

Zdaniem Aragcziego krok ten świadczy o jaskrawej hipokryzji UE, która "w żaden sposób nie reaguje na ludobójstwo popełniane przez Izrael w Strefie Gazy", a jednocześnie "broni praw człowieka" w Iranie.

"Ten PR-owy wyskok Europy ma głównie zamaskować fakt, że jest ona w fazie schyłku" - dodał. Wyraził też przekonanie, że wojna totalna na Bliskim Wschodzie bardzo zaszkodzi Europie, m.in. poprzez wzrost cen surowców energetycznych, tak więc zajęte przez UE stanowisko "szkodzi jej własnym interesom".

Cieśnina Ormuz. Marynarka wojenna Iranu rusza na ćwiczenia z ostrą amunicją

Tymczasem stacja Press TV przekazała, że marynarka wojenna irańskiego korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadzi 1 i 2 lutego ćwiczenia z ostrą amunicją w Cieśninie Ormuz. To najważniejszy szlak transportowy eksportu ropy - łączy producentów z Zatoki Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Zjednoczone Emiraty Arabskie, z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim.

W środę doradca rządzącego Iranem ajatollaha Alego Chameneia oświadczył, że Iran uzna jakiekolwiek działania wojskowe Stanów Zjednoczonych przeciwko sobie za początek wojny, a w odwecie uderzy w USA, Izrael i wszystkich wspierających agresję.

Tego samego dnia Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o rozpoczęciu kilkudniowych ćwiczeń, sprawdzających gotowość bojową swoich sił zbrojnych zgromadzonych na Bliskim Wschodzie.

Również w czwartek ministrowie spraw zagranicznych UE rozszerzyli unijną "czarną listę", umieszczając na niej osoby i podmioty zaangażowane w represjonowanie demonstrujących.

Wiąże się to z zamrożeniem aktywów przechowywanych na terenie UE, zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, a także - w przypadku osób - zakazem wjazdu na terytorium Unii. Na Iran wcześniej nałożone zostały także sankcje za wspieranie Rosji w wojnie w Ukrainie.

Demonstracje w Iranie wybuchły w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych, a zwłaszcza dużego spadku wartości lokalnej waluty - riala. Masowe wystąpienia szybko przybrały charakter polityczny i ogarnęły wszystkie prowincje kraju. Władze stłumiły je w brutalny sposób; według różnych źródeł liczba zabitych wynosi od kilku tysięcy do nawet 36,5 tys. osób.

