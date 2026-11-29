W skrócie Arabia Saudyjska wezwała cywilów do ewakuacji z terenów w pobliżu portu Ras Isa w Jemenie w związku z planowanymi atakami koalicji na pozycje bojowników Huti.

Rzecznik Huti Yahya Saree zapowiedział ataki na saudyjskie porty nad Morzem Czerwonym, w tym port w Dżuddzie, i zaapelował do cywilów o ich opuszczenie.

Pakistan potwierdził wysłanie wojsk do Arabii Saudyjskiej, aby wesprzeć sojusznika w działaniach obronnych przeciwko atakom ze strony rebeliantów Huti.

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Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej zapowiedziała przeprowadzenie kolejnych ataków na pozycje bojowników Huti w Jemenie. W związku z tym wydano apel o ewakuację cywilów z zagrożonych regionów.

"Połączone Siły Dowództwa Koalicji wzywają cywilów do ewakuacji z okolicach portu Ras Isa zaznaczonego na mapie dla własnego bezpieczeństwa" - napisał rzecznik koalicji Turki al-Malki na platformie X.

Niedługo później przekazano informacje, że siły koalicyjne przeprowadzają uderzenia na cele Huti w Jemenie w odpowiedzi na ataki na cywilów, których dopuszczają się jemeńscy bojownicy. Kilka godzin wcześniej zestrzelono pocisk balistyczny, który miał zmierzać w kierunku Rijadu.

Gorąco na Bliskim Wschodzie. Huti odpowiadają Arabii Saudyjskiej, Pakistan wysyła wojska

Zaledwie kilka minut po pierwszym komunikacie sił koalicyjnych ostrzeżenie wydali również Huti. Bojownicy zapowiedzieli ataki na saudyjskie porty nad Morzem Czerwonym.

"Siły zbrojne ogłaszają, że port w Dżuddzie i wszystkie porty wrogiej Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym staną się celem naszych wojsk" - przekazał rzecznik Huti Yahya Saree. Wezwał również cywilów do ewakuacji z okolic saudyjskich portów.

W związku z napięciem w regionie pakistańska armia poinformowała o wysłaniu do Arabii Saudyjskiej swoich wojsk, by pomogły w odpieraniu ataków Huti.

Pakistan jest bliskim sojusznikiem Rijadu. W sierpniu oba kraje i Turcja zawarły w Mekce sojusz, w którym zobowiązały się do wzajemnej obrony. W październiku Reuters informował, że dotychczas Pakistan wysłał już do Arabii Saudyjskiej od 30 do 40 tys. swoich żołnierzy.

Źródła: Reuters, AFP



