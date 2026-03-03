Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Izrael ruszył na terytorium sąsiada
"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" - przekazało w komunikacie izraelskie wojsko. Minister obrony Israel Kac nakazał przejąć kontrolę nad "większą liczbą pozycji w Libanie". - Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych - tłumaczył z kolei podpułkownik Nadaw Szoszani.
W skrócie
Izraelskie wojska przeprowadzają najazd wzdłuż części granicy z Libanem - przekazał Reutersowi jeden z libańskich urzędników. Informację potwierdziła później izraelska armia.
"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" - przekazano w oświadczeniu.
W komunikacie poinformowano, że rozmieszczenie sił jest częścią szerszych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców północnego Izraela, w pobliżu granicy z Libanem.
- Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych, aby zapobiec atakom na ludność cywilną i bardzo ważne strategicznie punkty - powiedział podpułkownik Nadaw Szoszani podczas wtorkowego briefingu dla prasy.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Wojska Izraela ruszyły w kierunku Libanu
Izraelski minister obrony Israel Kac napisał w poście na X, że nakazał wojsku przejąć kontrolę nad "większą liczbą pozycji w Libanie". "Netanjahu i ja zatwierdziliśmy, że (wojsko) posunie się naprzód i zajmie dodatkowe kontrolujące obszary w Libanie, aby zapobiec ostrzeliwaniu izraelskich osiedli granicznych" - zaznaczył.
Równolegle Hezbollah, wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna, której działań militarnych zakazał w poniedziałek rząd w Bejrucie, prowadziła w nocy ostrzał celów w Izraelu.
Świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera, mówią, że libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu punktów operacyjnych na granicy. Agencja AFP podaje jednak, że na granicy z Izraelem przerzucani są żołnierze.
Źródło: Reuters, AFP