Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Izrael ruszył na terytorium sąsiada

Marcin Boniecki

"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" - przekazało w komunikacie izraelskie wojsko. Minister obrony Israel Kac nakazał przejąć kontrolę nad "większą liczbą pozycji w Libanie". - Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych - tłumaczył z kolei podpułkownik Nadaw Szoszani.

Minister obrony Izraela Israel Kac potwierdził, że tamtejsza armia skierowała się w kierunku granicy z Libanem
Izraelskie wojska ruszyły w kierunku Libanu. Minister obrony Izrael Kac potwierdzaGoogle Maps/AGGELOS NAKKASAFP

W skrócie

  • Izraelskie wojska przeprowadziły najazd wzdłuż części granicy z Libanem, co potwierdziła armia.
  • Izraelski minister obrony Israel Kac poinformował o rozkazie przejęcia większej liczby pozycji w Libanie oraz zatwierdzeniu działań mających na celu zabezpieczenie izraelskich osiedli granicznych.
  • Hezbollah prowadził ostrzał celów w Izraelu, a libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu punktów operacyjnych na granicy - donosi Reuters.
Izraelskie wojska przeprowadzają najazd wzdłuż części granicy z Libanem - przekazał Reutersowi jeden z libańskich urzędników. Informację potwierdziła później izraelska armia.

"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" - przekazano w oświadczeniu.

W komunikacie poinformowano, że rozmieszczenie sił jest częścią szerszych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców północnego Izraela, w pobliżu granicy z Libanem.

- Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych, aby zapobiec atakom na ludność cywilną i bardzo ważne strategicznie punkty - powiedział podpułkownik Nadaw Szoszani podczas wtorkowego briefingu dla prasy.

    Wojna na Bliskim Wschodzie. Wojska Izraela ruszyły w kierunku Libanu

    Izraelski minister obrony Israel Kac napisał w poście na X, że nakazał wojsku przejąć kontrolę nad "większą liczbą pozycji w Libanie". "Netanjahu i ja zatwierdziliśmy, że (wojsko) posunie się naprzód i zajmie dodatkowe kontrolujące obszary w Libanie, aby zapobiec ostrzeliwaniu izraelskich osiedli granicznych" - zaznaczył.

    Równolegle Hezbollah, wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna, której działań militarnych zakazał w poniedziałek rząd w Bejrucie, prowadziła w nocy ostrzał celów w Izraelu.

    Świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera, mówią, że libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu punktów operacyjnych na granicy. Agencja AFP podaje jednak, że na granicy z Izraelem przerzucani są żołnierze.

    Źródło: Reuters, AFP

