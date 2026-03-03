W skrócie Izraelskie wojska przeprowadziły najazd wzdłuż części granicy z Libanem, co potwierdziła armia.

Izraelski minister obrony Israel Kac poinformował o rozkazie przejęcia większej liczby pozycji w Libanie oraz zatwierdzeniu działań mających na celu zabezpieczenie izraelskich osiedli granicznych.

Hezbollah prowadził ostrzał celów w Izraelu, a libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu punktów operacyjnych na granicy - donosi Reuters.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Izraelskie wojska przeprowadzają najazd wzdłuż części granicy z Libanem - przekazał Reutersowi jeden z libańskich urzędników. Informację potwierdziła później izraelska armia.

"Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony" - przekazano w oświadczeniu.

W komunikacie poinformowano, że rozmieszczenie sił jest częścią szerszych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców północnego Izraela, w pobliżu granicy z Libanem.

- Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych, aby zapobiec atakom na ludność cywilną i bardzo ważne strategicznie punkty - powiedział podpułkownik Nadaw Szoszani podczas wtorkowego briefingu dla prasy.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Wojska Izraela ruszyły w kierunku Libanu

Izraelski minister obrony Israel Kac napisał w poście na X, że nakazał wojsku przejąć kontrolę nad "większą liczbą pozycji w Libanie". "Netanjahu i ja zatwierdziliśmy, że (wojsko) posunie się naprzód i zajmie dodatkowe kontrolujące obszary w Libanie, aby zapobiec ostrzeliwaniu izraelskich osiedli granicznych" - zaznaczył.

Równolegle Hezbollah, wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna, której działań militarnych zakazał w poniedziałek rząd w Bejrucie, prowadziła w nocy ostrzał celów w Izraelu.

Świadkowie, na których powołuje się agencja Reutera, mówią, że libańska armia wycofała się z co najmniej siedmiu punktów operacyjnych na granicy. Agencja AFP podaje jednak, że na granicy z Izraelem przerzucani są żołnierze.

Źródło: Reuters, AFP

Suski w "Graffiti" o programie SAFE: Kto da gwarancję, że nie będzie kolejnego Ribbentropa? Polsat News