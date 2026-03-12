W skrócie Irańska armia poinformowała o atakach dronów na izraelskie bazy wojskowe i siedzibę Szin Bet oraz o równoczesnych atakach rakietowych i dronowych na cele w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Kuwejcie.

Izraelskie wojsko rozpoczęło szeroko zakrojone ataki na infrastrukturę Iranu oraz południowe przedmieścia Bejrutu, celując w Hezbollah.

Według lokalnych mediów w wyniku izraelskiego ataku na Ramlet al-Bayda w Bejrucie zginęło siedem osób, a 21 zostało rannych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Irańska armia poinformowała w czwartek, że przeprowadziła ataki dronami na izraelskie bazy wojskowe oraz siedzibę służby bezpieczeństwa Szin Bet.

"Bazy lotnicze Palmachim i Owda reżimu syjonistycznego, a także siedziba Szin Bet stały się celem dronów armii Islamskiej Republiki Iranu" - podała telewizja państwowa.

Iran uderza w Izrael. Celem stały się bazy lotnicze

Według oficjalnej agencji prasowej Iranu IRNA, celem ataków były m.in. główne ośrodki lotnictwa wojskowego i siedziba izraelskich służb specjalnych.

Szin Bet to jedna z trzech kluczowych służb specjalnych Izraela, odpowiedzialna za kontrwywiad i bezpieczeństwo wewnętrzne. Jej główna siedziba znajduje się w Tel Awiwie.

Wśród celów ataków znalazła się również baza lotnicza Palmachim, położona na zachód od Jawne w centralnym Izraelu, będąca główną bazą helikopterów izraelskiego lotnictwa.

W jej sąsiedztwie mieści się ośrodek badań nuklearnych Sorek. Drugim celem była baza lotnicza Owda na południu kraju, w regionie pustyni Negew, w pobliżu poligonu wojskowego.

Bliski Wschód. Iran prowadzi ataki odwetowe w kierunku Izraela

Izrael poinformował, że jego systemy obrony powietrznej wykrywały wiele irańskich pocisków i pracowały nad ich zneutralizowaniem. Według irańskich źródeł, do ataków miał przyłączyć się libański Hezbollah.

Równolegle Iran przeprowadził ataki rakietowe i dronowe na cele w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Kuwejcie.

Systemy obrony przechwyciły większość pocisków. U wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do kolejnego w ciągu dwóch dni ataku na statek handlowy, a dron uderzył w wieżowiec w luksusowej dzielnicy Dubaju. Na opublikowanych nagraniach widać kłęby dymu wydobywające się z budynku, a mieszkańcy musieli zostać ewakuowani.

Konflikt w regionie eskaluje, obejmując coraz szerszy obszar Bliskiego Wschodu, co budzi obawy o dalszą destabilizację i ryzyko wojny szerszej skali.

Ataki na Iran. Izrael o "nowej fali ataków"

Z kolei dziennik "The Times of Israel", powołując się na Siły Obronne Izraela, podał w nocy ze środy na czwartek, że izraelskie lotnictwo rozpoczęło nową falę ataków na wielką skalę na Teheran.

Nieznane są na razie skutki najnowszego ataku na irańską stolicę.

W osobnym komunikacie izraelskie wojsko podało, że w nocy przeprowadziło ataki na południowe przedmieścia Bejrutu, celując w Hezbollah, który zapowiedział nową, dużą operację przeciwko Izraelowi. Lokalne media wyemitowały nagranie pokazujące dym unoszący się nad nadmorską drogą po ataku w centrum Bejrutu.

"W wyniku izraelskiego ataku na Ramlet al-Bayda w Bejrucie początkowo zginęło siedem osób, a 21 zostało rannych" - poinformowało ministerstwo zdrowia w oświadczeniu.

Od 28 lutego siły USA i Izraela dokonują ataków na Iran, który w odwecie uderza w Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu.

Źródła: AFP, IRNA

Rzecznik rządu o propozycji SAFE od prezydenta: Jedyne pieniądze, które są dziś na stole, to te unijnego programu SAFE Polsat News Polsat News