Eskalacja na linii Izrael-Iran. Media: Teheran użył nowej broni

13 czerwca Izrael rozpoczął operację wojskową przeciwko Iranowi, oskarżając go o próby przygotowania broni jądrowej. Od tamtego czasu regularnie przeprowadzane są ataki na infrastrukturę wojskową, w tym na obiekty nuklearne, kwatery główne, bazy lotnicze i obronę powietrzną.

Jak przekazał Times of Israel z terytorium Iranu wystrzelono zaledwie jeden pocisk. "Rakieta została pomyślnie przechwycona przez obronę przeciwlotniczą" - czytamy.

W komunikacie dodano ostrzeżenie dla mieszkańców Izraela. "Bądźcie pewni, że syreny nie ucichną ani na moment. Albo wybierzcie 'powolną śmierć' w piekle schronów, albo uratujcie się przed ciągłym, całodobowym bombardowaniem rakietowym i uciekajcie tak szybko, jak to możliwe z ziem zawłaszczonych przez waszych przodków, być może po to, by uratować swoje życie" - przekazano.